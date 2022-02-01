Большие новости 1 февраля. Как поступить при симптомах ковида, гибель девочки под Новгородом, Путин и инопланетяне

В условиях распространения «омикрона» не всем стоит бежать к врачу при первых симптомах ОРВИ. Составили простую инструкцию, как лечиться и поступать в этой ситуации. Тело пропавшей девочки нашли в Новгородской области. Как именно погиб ребенок, установят по результатам экспертизы. Британский уфолог Ник Поуп заявил, что инопланетяне не вступают в контакт с землянами из-за президента РФ Владимира Путина. Якобы намерения России насчет Украины они расценивают как «примитивное поведение». Об этих и других событиях в нашей стране и мире 1 февраля — в дайджесте «360».

Дома против «омикрона»

Минздрав подготовил методические рекомендации, в которых назвал несколько типов пациентов с возможностью остаться дома при симптомах ОРВИ. При кашле, насморке, першении или боли в горле, температуре не выше 37,5 градуса и отсутствии ПЦР выходить на улицу не стоит.

Медики советуют регулярно проветривать квартиру, пить много жидкости и не реже трех раз в сутки измерять температуру. Чтобы блокировать раннюю стадию размножения вируса, можно пить «Арбидол». От насморка помогут солевые растворы, от боли в горле — растворы для полоскания, таблетки для рассасывания и спреи. Жаропонижающие стоит пить при температуре от 38 градусов и выше.

Советы касаются не входящих в группу риска россиян, младше 60 лет, без хронических заболеваний и лишнего веса, вакцинированных или переболевших COVID-19 не менее шести месяцев назад, а также людей с бессимптомным течением ковида. При ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

Девочка из Холма погибла

В Новгородской области обнаружили тело маленькой девочки, которая пропала 25 января. Ребенка нашли лежащим в снегу всего в 50 метрах от дома. Версий о причинах смерти несколько, выводы следователи будут делать по результатам назначенной экспертизы.

Мать и отчим девочки обвиняют друг друга в произошедшем с ней. А за семьей уже 10 лет наблюдают местные органы опеки. Семь детей забрали после того, как в канун Нового года женщина на несколько дней оставила их одних — без еды и дров. Младшего ребенка оставили с матерью, поскольку ему не было и двух лет.

Первый контакт с инопланетянами

Земля потеряла шанс на первый контакт с представителями инопланетных цивилизаций из-за противостояния России и Украины. Уфолог Ник Поуп обвинил в происходящем президента РФ Владимира Путина и его якобы постоянные угрозы военного вторжения в соседнюю страну.

Инопланетян британец причислил к высокоразвитым существам, которым претит общение с примитивными собратьями. Поуп добавил, что ситуация на Украине, скорее всего, лишила землян возможности «вступить в Галактическую Федерацию».

Арест поджигателя из Чертанова

Мужчину, которого заподозрили в поджоге квартиры на юге Москвы, арестовали до 31 марта. Его обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. При пожаре пострадали двое, еще двум людям медики помогли на месте.

На прошлой неделе 42-летний обвиняемый подпалил двери квартиры в московском районе Чертаново. Он решился на подобное из-за проблем в личной жизни.

Инвалидность без документов

К 2024 году россиян избавят от необходимости предоставлять документы для установления инвалидности. В России с прошлого года начали тестировать систему «заочного и обезличенного освидетельствования». Благодаря ей результаты медико-социальной экспертизы оформляют в электронном виде, как и программу реабилитации.

Кроме того, с 2021 года россиянам сообщают о положенных им льготах и выплатах. Ожидается, что в течение трех лет соцподдержку с одним предзаполненным заявлением на «Госуслугах» или без него получат порядка 80 миллионов жителей страны.

Текст дня

Против России развернули масштабную информационную войну. Американские СМИ кишат материалами о якобы готовящемся вторжении на Украину, где РФ представляют настоящим агрессором. Российская сторона призывает не нагнетать напряженность и действовать конструктивно. Выяснили, как истерия в западной прессе может повлиять на простых россиян.