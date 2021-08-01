Большие новости 1 августа. Квартира за прививку в Подмосковье, убежище для белорусской спортсменки, умер Засурский

Еще одну квартиру разыграли в Подмосковье среди вакцинированных, белорусская спортсменка собралась просить убежище в Японии из-за страха вернуться домой после Олимпиады, в России начнут испытания новой вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2». «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире за день.

Квартира в Подмосковье за прививку

В Московской области разыграли вторую квартиру среди вакцинированных. В этот раз победитель получил однушку в ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе. Квартира площадью 40 квадратных метров готова встретить свою новую хозяйку — там уже сделан чистовой ремонт и установлена сантехника.

С Олимпиады в убежище

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросит убежище в Японии. Спортсменка сообщила, что ее пытались против воли увезти с Игр и доставили в аэропорт. По предварительной информации, ее должны были переправить в Турцию, но Тимановская обратилась к полицейским. Она заявила, что боится возвращаться в Белоруссию, потому что переживает за свою свободу.

Новая вакцина в России

Испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» могут начать в сентябре. Препарат разработала компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Планируется, что в тестах примут участие 116 добровольцев от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Клинические испытания начнутся, как только Минздрав даст разрешение.

Умер Ясен Засурский

Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год, причина смерти пока не сообщается. Ясен Засурский — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Сперва он занимал пост декана факультета журналистики МГУ, а затем стал президентом факультета журналистики в вузе.

Жириновский — за свободу слова

Владимир Жириновский напомнил азербайджанским чиновникам о существовании свободы слова. Так он отреагировал на ноту, которую те отправили в ответ на его слова. Речь идет о заявлении Жириновского о конфликте в Нагорном Карабахе — он сказал, что Россия должна подчинить себе территории Российской империи и СССР.

Запад готовит провокации

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о подготовке Запада к провокациям на выборах в России. Он отметил, что уже сейчас известно, по каким конкретно точкам они будут бить. Провокации появятся не только на грядущих сентябрьских выборах, но и на президентских, которые пройдут в 2024 году.