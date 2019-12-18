Британский фотограф Ральф Перу, делавший снимки Мэрилина Мэнсона, Jay-Z, Эминема и группы Coldplay, в течение года фотографировал больших кошек. В своем проекте он снимал диких зверей в стиле журнального гламура. Итогом проекта стала выставка гигантских (2×2 метра) портретов гепардов, львов, тигров и других животных.

Свою идею фотограф воплотил в приюте The Big Cat Sanctuary в графстве Кент. В течение месяца Перу позволял моделям привыкать к себе и своему оборудованию.

Зверей фотограф посещал во время кормежки, чтобы ассоциироваться у них с чем-то приятным. Во время съемок у кошачьих была возможность в любое время выйти из клетки в вольер или вернуться назад.

«С гепардами мы были в одном помещении и не разделены решеткой, потому что гепарды нападут с меньшей вероятностью», — рассказывал Перу в онлайн-дневнике.

При этом у самого фотографа аллергия на кошачьих. Во время съемок он пил таблетки и использовал ингалятор.

«Люди обычно фотографируют больших кошек на расстоянии с помощью длиннофокусных объективов — и на то есть веские причины», — отмечал автор проекта. Впрочем, это не помешало ему создать настоящие студии в вольерах с дикими зверями.

Цель проекта — рассказывать людям об уязвимости больших кошек и помочь работе приюта. На выставке провели аукцион, в ходе которого три работы фотографа ушли за 20 тысяч фунтов стерлингов.

Еще 30 работ можно приобрести на онлайн-аукционе, стартовая цена каждой фотокартины — 750 фунтов.