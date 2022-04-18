От затягивания конфликта на Украине выигрывают военные компании США, уверены японские журналисты. Акции американских концернов выросли на 20–30% с момента начала спецоперации. И такой метод обогащения Штаты используют не впервые в своей истории.

Богатство за счет конфликта

Эскалация конфликта на Украине способствует обогащению американских военных компаний. Именно поэтому США сделает все возможное, чтобы затянуть сложившуюся ситуацию. Так считают аналитики японского издания JB Press.

«После начала специальной военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили», — говорится в материале.

По данным аналитиков, стоимость ценных бумаг корпорации Lockheed Martin с января по март выросла на 30%, Northrop Grumann и General Dynamics — ориентировочно на 20%, Raytheon — примерно на 10%. Тем временем в начале года индексы акций этих гигантов колебались в районе нуля или даже теряли в росте.

Оказывали военную помощь и раньше

США оказывали военную помощь Украине еще до начала российской спецоперации. Лишь в 2021 году Белый дом направила на эти цели 650 миллионов долларов. В JB Press сделали вывод, что именно политический истеблишмент во главе с военными компаниями управляет США. Тем временем президент страны Джо Байден лишь выражает их устремления.

В статье метод Штатов, когда ту или иную страну накачивают вооружением, но при этом не участвуют в конфликте напрямую, назвали «украинским». На прошлой неделе Байден уже сообщил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи — на 800 миллионов долларов. Туда включены артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. Российский МИД направил всем странам, включая США, ноту протеста.

Как рост акций компаний связан с конфликтом на Украине

Рост акций американских военных компаний и спецоперация на Украине — это две связанные между собой вещи, причем «толстой-толстой нитью». Об этом «360» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Почему растут акции американских военных компаний? Потому что эти компании являются одними из бенефициаров этого конфликта. Акционеры этих компаний об этом отлично знают, потому что все заказы, которые идут на эти боевые действия, щедро оплачиваются бюджетом налогоплательщиков США. А акционеры этих компаний получают соответствующие дивиденды с этих заказов — вот поэтому акции растут, растет их стоимость», — пояснил Орлов.

По его словам, это подтверждают материалы американских СМИ, которые еще осенью и зимой призывали дать оружие Украине.

«Люди, как обычно, на войне зарабатывают деньги», — подчеркнул эксперт.

Роль производства военной техники

При этом большую роль играет само производство военной техники, которое сейчас явно потребуется. Об этом рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Эти закупки будут производиться у производителя, извините за каламбур, а не со склада появляться. Со вкладов оружие поставляется, но это, что называется, почти бесплатно, а еще ведь оружие будет закупаться. Значит, будет увеличено производство», — пояснил он.

По его словам, например, есть мнение, что тех же Javelin в США осталось лишь одна треть, остальное — использовали.

За геополитикой США всегда стоит финансовый интерес

Более того, Орлов пояснил, что за военными компаниями в США стоит частный капитал. При этом он напомнил, что американская сторона не первый раз обогащается за счет военных действий. Речь идет и о Первой мировой войне, и о Второй мировой войне, и о войне в Корее, о военной операции в Африке, войне на Ближнем Востоке.

«Так или иначе, за очень многими конфликтами, которые развязали США, стоят те или иные финансовые конгломераты, которые замыкаются либо на оборонной компании, либо на транснациональной финансовой компании, либо это нефтяники, нефтяной лоббизм, как это было на Ближнем Востоке… За большой геополитикой США всегда стоит финансовый интерес», — заключил Орлов.