Компания Netflix первой из крупных голливудских киностудий введет обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров, которые участвуют в съемках. Привьют и всех сотрудников съемочных групп, находящихся непосредственно на площадках. Правило коснется не всех картин. Массово прививать сотрудников начнут также Gооgle и Facebook. Экономисты уверены, их примеру последуют остальные компании.

Вакцинация сотрудников Netflix

Netflix ввела новые правила на фоне ужесточения ограничений в США, связанного с распространением штамма «дельта». Из-за него власти уже заново ввели масочный режим в помещениях. О решении сервиса сообщило издание Deadline. Позже эту информацию подтвердили Hollywood Reporter и Variety.

На прошлой неделе профсоюзы и крупные студии Голливуда согласовали новые протоколы, которые дали продюсерам «возможность внедрить политику обязательной вакцинации для актеров и съемочной группы». Новые правила также подразумевают, что на площадках, где участники съемочного процесса привиты поголовно, можно смягчить меры безопасности.

Исключение сделают лишь для тех, кто не может поставить прививку по медицинским показаниям, из-за возраста или религиозных убеждений. Также требование тотальной вакцинации может не распространиться на уже запущенные проекты. Теоретически нововведение не коснется проекта «Ведьмак: Происхождение», фильма Fast & Loose, где главную роль сыграет Уилл Смит, игрового сериала Pokemon и первого российского сериала для стримингового сервиса «Анна К», по «Анне Карениной».

Реакция на обязательную вакцинацию

Мнения людей по поводу решения сервиса разделились. Одни похвалили компанию и указали на то, как важно прививаться от коронавируса. Другие же уже пообещали сервису отписаться.

«Пора отменить мою подписку. Я не буду участвовать в этом коммунистическом движении. Пока-пока, Netflix!» — заявил пользователь Dana Pietruszynski.

Кто-то даже назвал компанию фашистской. Некоторые и вовсе выражали удивление, зачем это нужно сервису.

Большинство актеров охотно вакцинируются. От коронавируса привились Иэн Маккеллен, Арнольд Шварценеггер, Рассел Кроу, Эдриан Броуди и другие. А на прошлой неделе актер Шон Пенн и вовсе отказался возобновить участие в съемках сериала Gaslit до тех пор, пока не будут привиты все участники съемок и продакшена.

Обязательная вакцинация в США

С конца июля в США заговорили и об обязательной вакцинации чиновников. Введение таких мер рассматривает администрация Джо Байдена. Американский президент во время своего выступления во вторник не исключил такого решения.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, и если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал», — сказал Байден.

Журналисты считают, что на президента США давят, чтобы он выступил с требованием обязательной вакцинации определенных групп населения. Ведь сами американцы не горят желанием прививаться. Руководство страны раздумывает над тем, как поддержать компании, которые обязывают сотрудников вакцинироваться. К такому решению пришли, например, Facebook и Google.

Гендиректор Google Сундара Пичаи пояснила, что правило пока распространяется на офисы в США. Затем оно коснется и подразделений в других странах. Подчеркнуло ввод обязательной вакцинации и руководство Facebook.

«Мы будем требовать, чтобы каждый, кто приезжает на работу в любой из наших кампусов в США, был вакцинирован», — заявила вице-президент по работе с персоналом Лори Гоулер.

Вакцинация для бизнеса важна. Скорее всего, крупные международные компании будут делать ее обязательной для своих сотрудников. Об этом в разговоре с «360» заявил профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ Александр Рогожин.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» высказал и старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Думаю, что все к этому идет. Это вопрос прогнозируемости производственной деятельности. Когда вы строите свою деятельность, вы прогнозируете, насколько ваши планы будут выполнять сотрудники. Вы должны быть уверены в здоровье сотрудников Владимир Оленченко.

Примеру крупных корпораций последуют и более мелкие, уверен собеседник. С начала пандемии в США выявили более 34 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли 611,8 тысячи человек. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от вируса. При этом заражаемость продолжает расти.