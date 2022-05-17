Большие амбиции на низкой скорости. Ракета ARRW показала, насколько США отстает от России

В США провели запуск новой гиперзвуковой боеголовки. Однако она сильно уступает в скорости российским ракетам. Американцы смогут дотянуться до планки РФ через пять-десять лет, считают эксперты.

Испытание ракеты

На южном побережье штата Калифорния 14 мая состоялся пуск гиперзвуковой крылатой ракеты с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Это были первые успешные испытания ракеты с воздушного носителя.

Руководитель программы вооружений ВВС США отметил, что этот запуск стал большим достижением команды разработчиков. Военные также сообщили, что скорость боеголовки в пять раз превысила скорость звука.

Ранее американцы уже проводили летные испытания гиперзвуковой ракеты. В начале апреля ей удалось превысить скорость пять Махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь около 550 километров.

Американские ВВС отстают от России

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что новую ракету можно считать определенным успехом военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки.

«Еще 45-й президент США Дональд Трамп говорил, что у них есть „супер-пупер-ракеты“, которых нет ни у кого в мире. Нынешние испытания показали, что они достигли скорости пять Махов. Это нижняя точка, начало перехода от сверхзвука к гиперзвуку», — пояснил политолог.

Он напомнил, что на боевом дежурстве в России уже стоит вооружение, которое превосходит сегодняшние достижения американцев. К примеру, крылатый блок гиперзвукового комплекса «Авангард» показал скорость 17 Махов, ракета «Циркон» способна развивать скорость около девяти Махов, а «Кинжал» в 10 раз превысил скорость звука.

«Показатели США — это не уровень сверхдержавы, которая диктует свою волю всему миру и говорит, что во всех областях она является лучшей. В сфере высокотехнологичного вооружения у них не столь внушительные результаты, как они хотели бы или как они себя позируют в информационном пространстве», — отметил Кошкин.

По словам политолога, для того чтобы догнать достижения Российской Федерации в гиперзвуковом ракетостроении и получить такой же результат, Соединенным Штатам придется еще очень сильно потрудиться. Кроме того, в России сегодня ставятся более стратегически выверенные задачи: создание сил и средств, которые бы боролись с гиперзвуковыми ракетами.

«Не будем забывать, что такая ракета от Харькова до Москвы будет лететь порядка четырех минут. Это, конечно, вызывает определенную угрозу, которую необходимо нейтрализовать и обеспечить надежную обороноспособность нашего государства», — сказал Кошкин.

Успех США подталкивает Россию

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» отметил, что американская ракета, по сути, лишь первый демонстратор гиперзвуковых технологий. Что касается ее скорости, то еще советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 достигала примерно таких же показателей.

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«Однако нужно понимать, что, получив такие вот результаты, американцы, естественно, будут двигаться вперед. Они сделали в разработке настоящего звукового оружия еще один шаг, и дальше им будет идти только проще», — подчеркнул эксперт.

По его словам, уже через пять-десять лет США будут иметь на вооружении полноценное гиперзвуковое оружие и, возможно, гиперзвуковые перехватчики. Это ставит для России новые задачи в развитии систем вооружений на новых физических принципах.

«В этом соревновании мы не можем довольствоваться каким-то запасом времени. Нужно идти всегда с опережением. Успехи американцев говорят только, что нам необходимо двигаться вперед», — сказал Орлов.

Мечты о космической скорости

Американцы заявляли, что планируют создать ракету скоростью 20 Махов для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей. Эксперт отметил, что это непростая задача, требующая совершенно других подходов к материалам и системе управления таким объектом.

«Это уже близко к первой космической скорости. Ракета, которая летит в воздушном пространстве со скоростью 20 Махов, будет испытывать колоссальные термические перегрузки. По сути, она будет лететь в плазменном облаке», — пояснил Орлов.

Он уточнил, что радиоволны через плазму не проходят, поэтому управлять такой ракетой дистанционно уже не получится. Нужно придумывать какие-то новые системы управления, новую электронику и алгоритмы, которые позволят объекту самостоятельно маневрировать, находить координаты, цели.

«Чтобы подойти к 15–17 Махам, наши ученые проделали колоссальную, титаническую работу. А к 20 Махам полета в атмосфере нужно пройти еще несколько путей для решения фундаментальных задач», — отметил Орлов.