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    17 мая 2022, 14:45

    Большие амбиции на низкой скорости. Ракета ARRW показала, насколько США отстает от России

    Политолог Кошкин заявил, что американская ракета ARRW станет толчком для развития России

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    В США провели запуск новой гиперзвуковой боеголовки. Однако она сильно уступает в скорости российским ракетам. Американцы смогут дотянуться до планки РФ через пять-десять лет, считают эксперты.

    Большие амбиции на низкой скорости. Ракета ARRW показала, насколько США отстает от России

    Испытание ракеты

    На южном побережье штата Калифорния 14 мая состоялся пуск гиперзвуковой крылатой ракеты с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком. Это были первые успешные испытания ракеты с воздушного носителя.

    Руководитель программы вооружений ВВС США отметил, что этот запуск стал большим достижением команды разработчиков. Военные также сообщили, что скорость боеголовки в пять раз превысила скорость звука.

    Ранее американцы уже проводили летные испытания гиперзвуковой ракеты. В начале апреля ей удалось превысить скорость пять Махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь около 550 километров.

    Американские ВВС отстают от России

    Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что новую ракету можно считать определенным успехом военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки.

    «Еще 45-й президент США Дональд Трамп говорил, что у них есть „супер-пупер-ракеты“, которых нет ни у кого в мире. Нынешние испытания показали, что они достигли скорости пять Махов. Это нижняя точка, начало перехода от сверхзвука к гиперзвуку», — пояснил политолог.

    Он напомнил, что на боевом дежурстве в России уже стоит вооружение, которое превосходит сегодняшние достижения американцев. К примеру, крылатый блок гиперзвукового комплекса «Авангард» показал скорость 17 Махов, ракета «Циркон» способна развивать скорость около девяти Махов, а «Кинжал» в 10 раз превысил скорость звука.

    «Показатели США — это не уровень сверхдержавы, которая диктует свою волю всему миру и говорит, что во всех областях она является лучшей. В сфере высокотехнологичного вооружения у них не столь внушительные результаты, как они хотели бы или как они себя позируют в информационном пространстве», — отметил Кошкин.

    По словам политолога, для того чтобы догнать достижения Российской Федерации в гиперзвуковом ракетостроении и получить такой же результат, Соединенным Штатам придется еще очень сильно потрудиться. Кроме того, в России сегодня ставятся более стратегически выверенные задачи: создание сил и средств, которые бы боролись с гиперзвуковыми ракетами.

    «Не будем забывать, что такая ракета от Харькова до Москвы будет лететь порядка четырех минут. Это, конечно, вызывает определенную угрозу, которую необходимо нейтрализовать и обеспечить надежную обороноспособность нашего государства», — сказал Кошкин.

    Успех США подталкивает Россию

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» отметил, что американская ракета, по сути, лишь первый демонстратор гиперзвуковых технологий. Что касается ее скорости, то еще советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 достигала примерно таких же показателей.

    Большие амбиции на низкой скорости. Ракета ARRW показала, насколько США отстает от России | Изображение 1Источник фото: wikimedia.org

    «Однако нужно понимать, что, получив такие вот результаты, американцы, естественно, будут двигаться вперед. Они сделали в разработке настоящего звукового оружия еще один шаг, и дальше им будет идти только проще», — подчеркнул эксперт.

    По его словам, уже через пять-десять лет США будут иметь на вооружении полноценное гиперзвуковое оружие и, возможно, гиперзвуковые перехватчики. Это ставит для России новые задачи в развитии систем вооружений на новых физических принципах.

    «В этом соревновании мы не можем довольствоваться каким-то запасом времени. Нужно идти всегда с опережением. Успехи американцев говорят только, что нам необходимо двигаться вперед», — сказал Орлов.

    Мечты о космической скорости

    Американцы заявляли, что планируют создать ракету скоростью 20 Махов для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей. Эксперт отметил, что это непростая задача, требующая совершенно других подходов к материалам и системе управления таким объектом.

    «Это уже близко к первой космической скорости. Ракета, которая летит в воздушном пространстве со скоростью 20 Махов, будет испытывать колоссальные термические перегрузки. По сути, она будет лететь в плазменном облаке», — пояснил Орлов.

    Он уточнил, что радиоволны через плазму не проходят, поэтому управлять такой ракетой дистанционно уже не получится. Нужно придумывать какие-то новые системы управления, новую электронику и алгоритмы, которые позволят объекту самостоятельно маневрировать, находить координаты, цели.

    «Чтобы подойти к 15–17 Махам, наши ученые проделали колоссальную, титаническую работу. А к 20 Махам полета в атмосфере нужно пройти еще несколько путей для решения фундаментальных задач», — отметил Орлов.