Взятки подорожали. Почему в России крупных коррупционеров ловят чаще, чем бытовых

Судебный департамент при Верховном суде РФ раскрыл данные о взяточниках. Более половины всех коррупционеров в 2019 году получали или давали взятки суммами 150 тысяч рублей и больше. Это взятки подорожали или мелкие коррупционеры реже попадаются?

Из пяти с лишним тысяч взяточников, попавших под суд в 2019-м, только 2,2 тысячи человек осуждены по 2 части 291 статьи УК РФ «Мелкое взяточничество». Остальные — почти три тысячи — получали или делали откаты в крупном или особо крупном размере, то есть либо более 150 тысяч, либо более миллиона рублей.

За такие преступления УК РФ предполагает наказание как в виде штрафов, которые могут превышать сумму взятки в десятки раз, так и в виде лишения свободы до 15 лет в колониях строго режима. Как показывает статистика, даже несмотря на такие серьезные наказания, коррупционеров меньше не становится: в 2018 году подавляющее большинство откатов составляло порядка 10 тысяч рублей.

Причем перевес в сторону крупных взяток значит, что брать их стали чаще высокопоставленные чиновники, а мелкий подкуп характерен для так называемых бытовых коррупционеров — врачей, учителей и сотрудников ГИБДД. Возможно, число мелких подкупов стало снижаться после того, как в 2016-м ужесточили статью за это преступление — до года тюрьмы при первой поимке, до трех при рецидиве.

Работа на статистику

Юрист и адвокат по уголовным делам Сергей Грицко считает, что рост размера взятки в России связан с тем, что в органах стали более пристально относиться к таким делам. Давать и брать взятки стало опаснее.

«В разы возрос риск привлечения граждан и должностных лиц к уголовной ответственности за преступления в рассматриваемой сфере, что, соответственно, ведет к повышению стоимости так называемых услуг», — считает он.

Адвокат и бывший следователь по особо важным делам Андрей Гривцов уверен, что такие изменения связаны с постоянно снижающимся стандартом доказывания дел о крупных откатах.

Если раньше к доказыванию взяток были особые требования, то сейчас во многих случаях, особенно по каким-то громким делам, бывает достаточно показаний одного человека, который говорит, что ему якобы что-то известно о передаче взятки Андрей Гривцов.

Гривцов уверен, что свою роль сыграл и тренд на борьбу с коррупцией, существующий в России вот уже несколько лет. Благодаря этому сотрудникам правоохранительных органов выгодно раскрывать коррупционные дела и направлять их в суд. При этом про мелкие прецеденты, по его мнению, могут просто забывать, уделяя больше внимания тем преступлениям, которые доказывают хорошую работу.

«Одним из показателей работы следователей является выявление как раз крупных взяточников. Может быть, сейчас следователи просто выискивают такие дела», — добавил он.

Грицко согласен с этим — показателем хорошей работы является повышение раскрываемости преступлений в сравнении с предыдущим годом. Более того, адвокат уверен, что мелкие взятки не так интересны правоохранителям, потому что дело может быть урегулировано раньше времени.

«За мелкие взятки предусмотрена не такая строгая уголовная ответственность, соответственно, намного больше шансов прекратить уголовное дело, например, в связи с применением судебного штрафа», — заключил Грицко.

Громкие примеры

Количество дел о крупных взятках продолжает расти, причем, по словам Андрея Гривцова, только штрафами в таких разбирательствах дело не обходится почти никогда. «Поэтому сейчас у нас „средняя температура по больнице“ за крупные взятки — 9-12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — заключил бывший следователь.

Одним из самых громких за последние годы стало дело экс-полковника Дмитрия Захарченко. В сентябре 2016-го его задержали за взяточничество. В квартире силовика нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте. Только в 2019-м Захарченко вынесли приговор: 13 лет колонии и 117 миллионов штрафа. Сейчас экс-полковник отбывает свой срок.

Тогда же было принято решение конфисковать все имущество экс-полковника в пользу государства, так как выплатить положенный штраф из тюрьмы он не мог. Позднее суд доказал, что все девять миллиардов из квартиры Захарченко были результатом коррупционной деятельности.

Другим не менее резонансным разбирательством стала история с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых. Его поймали на получении взятки в размере 400 тысяч евро в 2014 и 2016 годах. За эти деньги политик обещал покровительство иностранному бизнесмену.

Суд приговорил его к штрафу более чем в 48 миллионов и к восьми годам заключения с запретом в дальнейшем занимать должности на государственной службе. Однако в 2018-м последний пункт судом был снят. Арестованное имущество чиновника не покроет даже десятой части штрафа. Белых пожаловался журналистам, что, работая библиотекарем в колонии, 48 миллионов он сможет выплатить ровно за тысячу лет.