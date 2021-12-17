Больше всего антител к коронавирусу нашли у пожилых. Все дело в иммунитете, тестостероне и особенностях организма

Врачи выяснили, что иммунитет к коронавирусу дольше всего держится у пожилых людей, а у молодых мужчин снижается быстрее всех. Это объяснили как частными отличиями организмов, так и гормональным фоном. Вакцинация — единственный способ поднять титр антител, не подвергая себя опасности.

Иммунитет к коронавирусу обеспечивают антитела, которые появляются либо после прививки, либо после самого ковида. Врачи считают, что во втором случае защита на будущее сильнее — но какой вред организму в долгосрочной перспективе нанесет заболевание, пока никто не знает. А потому специалисты настаивают на том, чтобы максимальное количество людей прививалось от коронавируса.

Однако титр антител бывает разный — как среди переболевший, так и среди вакцинированных. Эксперты лабораторной службы «Хеликс» и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова выяснили, что быстрее всех иммунитет теряют молодые мужчины, а вот у пожилых людей антитела надолго остаются в крови, пишет «Коммерсант».

У тех, кто переболел ковидом в тяжелой форме, иммунитет будет крепче, а высокая масса тела и поражение легких способствуют формированию такой более сильной иммунной защиты.

При легком течении ковида выработка антител зависит от пола и возраста, показало исследование. Врачи предположили, что тестостерон может подавлять антитела. А более крепкий иммунитет после болезни у пожилых людей объяснили большим «опытом» встреч организма с различными возбудителями.

Вакцина одна, а результат разный?

Количество антител в крови после прививки, как и после болезни, прежде всего зависит от отличий в геномах и организмах людей, объяснил «360» молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«У людей разной длины пальцы, разного цвета радужная оболочка глаз, разного цвета волосы, почему такое не может быть в системах их иммунитета?», — подчеркнул он.

Врач-эксперт Тимур Пестерев добавил, что также многое зависит и от возбудителя. К некоторым, например, к ветряной оспе, иммунитет вырабатывается на всю жизнь. А к другим, например, вирусу гриппа, который постоянно меняется, иммунитет держится только некоторое время — поэтому прививку советуют обновлять каждый год.

Человек, особенно в юном возрасте, сталкивается с новыми инфекциями не каждый год и не каждый месяц, а иногда несколько раз за день, и все время образуются антитела на какие-то антигены. Если бы все время антитела оставались на том же уровне, годам к 10 у нас кровь бы вообще затвердела Сергей Нетесов.

По словам Сергея Нетесова, в случае с коронавирусом концентрация антител в крови постоянно уменьшается, но остаются клетки иммунной памяти, которые отвечают за то, чтобы организм быстро среагировал на патоген, если снова с ним встретится.

Тимур Пестерев уверен, что результаты исследования только подтверждают необходимость вакцинации и ревакцинации даже тех, кто переболел. Ведь иммунитет со временем становится слабее из-за того, что антител все меньше — а значит, выше риск заболеть.

«От вируса же и зависит, как быстро антитела и пропадают. Допустим, если мы возьмем вирус ВИЧ, то антитела вырабатываются, но вирус имеет такое строение, что он скрывается в иммунных клетках организма. Грипп у нас течет неделю где-то, ВИЧ течет, если не принимать терапию, от семи до 10 лет. Это тоже большая разница», — подчеркнул Пестерев.

К тому же, напомнил врач, вакцина в первую очередь защищать от тяжелого течения заболевания, из-за которого могут обостриться хронические заболевания, случиться цитокиновый шторм и многое другое.