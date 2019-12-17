Работникам стоит побольше материться. В этом уверены психологи по всему миру

Ненормативная лексика считается признаком бескультурного и неинтеллигентного человека. А за сказанное в общественном месте крепкое словцо можно получить штраф или арест по статье «Мелкое хулиганство». Тем не менее некоторые западные ученые убеждены, что иногда мат может быть полезен. Особенно в бизнесе.

Бизнес-журнал Inс. сделал подборку исследований, доказывающих, что не всегда мат способен навредить, особенно в том, что касается предпринимательской деятельности. Так, еще в 2016 году ученые отделения психологии Массачусетского колледжа свободных искусств выяснили, что матерящиеся реже лгут, имеют более высокие IQ и словарный запас.

«360» узнал у психолога Александра Кичаева, в самом ли деле нецензурная лексика может объединять и повышать эффективность сотрудников.

Доверие и эффективность

Исследователи из британского Университета Восточной Англии выяснили, что брань помогает передать чувства и эмоции, которые сложно выразить простым языком. Она помогает работникам расслабиться, лучше узнать и понять друг друга, способствует созданию доверия и связей между людьми.

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Психолог Александр Кичаев считает, что нецензурная лексика в самом деле хорошо передает эмоции человека. Однако некоторых людей, в зависимости от их воспитания и ценностей, она может оскорбить. А это, в свою очередь, способно спровоцировать конфликт.

Ругань также помогает сотрудникам избавляться от разочарования, помогая коллективу стать сплоченным. Так команды работают продуктивнее и эффективнее тех, чьи члены не ругаются.

В этой ситуации важным является состав команды, подчеркнул психолог. Если в них собрались единомышленники, то для всех них мат будет приемлем. Поскольку все они люди с одинаковым уровнем культуры, ментальности и понимания деловой этики.

Антистресс

Брань оказалась полезной для здоровья. Так сотрудники школы психологии британского университета Кила установили, что мат может снимать стресс и дискомфорт и использоваться как эффективное, хотя и кратковременное болеутоляющее. Правда легкодоступное и эффективное облегчение боли. Хотя чрезмерное использование ругани в повседневных ситуациях снижает ее эффективность.

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По мнению Кичаева, крепкое словцо может снять дискомфорт у того, кто его произносит. И если тот, кто слышит брань, не воспринимает ее на свой счет, то может его даже одобрить. Но если люди не одного поля ягоды, брань может вызвать у слушателей дискомфорт.

«Например, человек едет в машине. Его подрезали, он ругнулся и ему стало легче. Но если бы это услышал ребенок сзади или виноватый водитель, это могло бы вызвать у них дискомфорт», — добавил психолог.

Опрос CareerBuilder показал, что 81% работодателей считает ненормативную лексику непрофессиональной. И большинство думают, что это показывает незрелость, отсутствие контроля и из-за чего сотрудники выглядят глупее. Однако в Университете Северного Иллинойса установили, что при правильном применении она может быть инструментом лидерства и придать аргументам в деловых спорах убедительности.

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Утверждение справедливо, считает Кичаев, но только для брутальных мужчин. В компаниях таких спорщиков нецензурная лексика может повысить градус доверия и убедительности. Но если среди них будет интеллигентный человек или женщина, то они будут замыкаться, у них будут возникать «зажимы».

Раскрепощение

Исследователи американской Школы менеджмента Kellogg доказали, что если перед началом мозгового штурма участники будут рассказывать истории, о которых стыдно вспоминать, они сгенерируют больше креативных идей чем те, кто будет повествовать о том, чем они гордятся.

«Шутка, скабрезность — всегда снимает напряжение. Если людям предстоит креативить, они настроены слишком серьезно, их мозговая активность не будет раскрепощенной. Но, опять-таки, нужно учитывать, кто находится в команде. Если личности одного типа — хорошо, если разного — нет. Все расслабятся, а кто-то будет в напряжении», — заключил Кичаев.