Больше космического мусора! Илон Маск своими спутниками загоняет Землю в ловушку

SpaceX хочет добавить 30 тысяч широкополосных спутников в рамках проекта Starlink к тем 12 тысячам, которые планируется вывести на орбиту. Эксперты бьют тревогу. Они опасаются космического мусора, загоняющего планету в ловушку.

Получение разрешения на вывод дополнительных спутников Starlink может занять у Маска семь лет. В мае этого года первые 60 аппаратов вывели на орбиту. На них тут же поступили жалобы от жителей Нидерландов, которые посчитали спутники слишком яркими.

Устройства легко можно было заметить на ночном небе. Голландский веб-сайт по НЛО-тематике был завален сообщениями от людей, которые думали, что увидели НЛО. Таких писем пришло больше полусотни.

Источник фото: YouTube

Спутники казались такими яркими из-за того, что у них не было возможности достичь предполагаемой высоты орбиты в 340 миль над Землей. По словам Маска, спутников не будет видно, когда выйдут звезды.

Аппараты предназначены для разных высот над Землей от 340 до 710 миль. Запуск спутников Starlink также вызвал беспокойство у многих экспертов из-за увеличения космического мусора, который может создать непроницаемую стену вокруг нашей планеты и вызвать так называемый синдром Кесслера. В будущем это может препятствовать выходу ракет с нашей орбиты в открытый космос.

Многие компании, запускающие подобные аппараты становятся банкротами и не задумываются о том, как вывести свои устройства из космоса. Для того, чтобы спутники SpaceX, оставшиеся на орбите, спустились на Землю и сгорели в атмосфере, потребуются тысячи лет.

Обеспокоено и Европейское космическое агентство, которое в Twitter пожаловалось, что его спутники на орбите чуть не столкнулись с аппаратами SpaseX.

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Компания Илона Маска сообщила, что она уже предприняла шаги к тому, чтобы не загромождать орбиту Земли — спутники запускаются в более низкую орбитальную плоскость, чтобы избежать столкновений. Однако даже с такими мерами предосторожности «мега-созвездия» типа Starlink приведут к 67 тысячам потенциальных столкновений в год.

Starlink — проект, цель которого — вывести на орбиту Земли более 12 тысяч спутников, чтобы они могли предоставить дешевый WiFi всем странам мира.

Илон Маск ранее говорил, что планирует отправить эти аппараты к середине 2020 года. Если все пойдет по плану, то у интернет-пользователей по всему миру скорость интернета будет в 40 раз выше, чем сейчас, независимо от того, где они живут. Сколько будет стоить эта услуга, пока не известно, но Маск намерен удерживать цены на низком уровне.