Жители Дмитровского района Москвы утверждают, что ГК «ПИК» изменила этажность ЖК «Дмитровский парк». Теперь они опасаются, что на Лобненской улице вырастут не пять, а семь 33-этажных высоток, а с ними взлетит и нагрузка на инфраструктуру. В ПИК же подчеркивают: дом в 16 этажей после начала продаж увеличить нельзя, а все их клиенты при покупке квартиры точно знали, какой высоты будет здание.

Плюс 408 квартир

ЖК «Дмитровский парк» возводят на бывшей природоохранной территории на Лобненской улице. В апреле 2018 года на публичных слушаниях речь шла о строительстве 300 метров жилой площади — пяти 33-этажных и четырех 16-этажных корпусов. Такие данные приводятся и в рекламных буклетах компании. Ко всему этому прилагались две подземных парковки и детский сад на 250 мест.

«Были огромные протесты у нас в районе. Под давлением ПИК согласился построить на своей территории, на Лобненской, 13, маленький детский сад. Я задавала вопросы, что будет с остальной инфраструктурой — школой, дорогами и так далее. Представитель ПИК ответил: „Мы — коммерческая структура. Если мы будем строить на своей земле инфраструктуру, это означает для компании потерю прибыли, и компания на это никогда не пойдет“», — рассказала «360» жительница Дмитровского района Валерия Востокова.

По ее словам, на общественных слушаниях жителям пообещали учесть рост нагрузки при проектировании квартала реновации. В октябре 2019 года при обсуждении этого проекта Востоковой пояснили, что ЖК «Дмитровский парк» к этому кварталу не относится и для его жильцов ничего строить не будут. После этого жители Дмитровского района случайно узнали, что компания увеличила число 33-этажных высоток до семи, а 16-этажных зданий будет всего два. Зато инфраструктура из-за увеличения объема строительства не изменилась.

«Я подсчитала: увеличение корпусов — это плюс 408 квартир. Насколько это законно? В ПИК утверждают, что они прошли все экспертизы. Не знаю, что там с экспертизами. И опять возникает вопрос: жителям было представлено одно, а реализуется другое», — отметила активист.

Инфраструктура района создавалась в 1970–1980-е годы исходя из численности жителей тех лет. Пропускная способность дорог, проходимость поликлиник, число парковок, мест в школах и садах просто не рассчитаны на резкий прирост населения. Районный совет депутатов уже направил обращение в ГК «ПИК», но ответа парламентарии пока не получили.

Не на той стадии

Конфигурация, количество домов и их расположение не утверждаются на стадии публичных слушаний, заявили «360» в пресс-службе ГК «ПИК». Это происходит на стадии утверждения проекта в Мосгосэкспертизе. Проект ЖК «Дмитровский парк» — это пять 33-этажных и два 16-этажных дома, а также два корпуса переменной этажностью 16–33 этажа.

«Случаи, что клиенты купили квартиру в 16-этажном доме, а потом он превратился в 33-этажный, в принципе невозможны, так как параметры жилого дома утверждаются до начала продаж. Соответственно, когда корпус выводится в продажу, у всех клиентов есть актуальная информация <…> по конфигурации квартир, этажности дома, инфраструктуре, предусмотренной проектом», — добавили в пресс-службе.

Количество машиномест в подземных паркингах рассчитывали в соответствии с действующими нормативами, вместимость детского сада определена постановлением правительства Москвы.

Послушать жителей

К сожалению, общественные слушания носят просто рекомендательный характер, пояснил «360» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Нередко люди даже не попадают на такие обсуждения — их места занимают «жители», приглашенные застройщиком. Возмущающихся ораторов перебивают и «зашикивают».

«Это явные манипуляции общественным мнением. Поэтому, как только жители законодательно смогут решать вопросы застройки той территории, которая для них является малой родиной, такие ситуации просто сойдут на нет и будут невозможны», — отметил Лысаков.

В 2019 году депутат Сергей Неверов предлагал поднять вопрос о том, чтобы на слушаниях присутствовали только зарегистрированные жители района. Следующим шагом, считает Лысаков, нужно наделить жителей района правом вето по поводу любого строительства на территории их проживания.

«Нам надо дать людям возможность не просто рекомендовать, а реально быть услышанными, в том числе путем прямого влияния на возможные принятые решения. Надо совершенствовать законодательство в этой части, чтобы у людей были реальные механизмы воздействия на такие принимаемые решения, которые ущемляют их права и свободы», — заключил Лысаков.

Интересы застройщиков-риелторов и жителей нередко расходятся. То, что приносит прибыль, не всегда идет на пользу жителям, а чтобы улучшать условия в ЖК, нужно вкладывать деньги.