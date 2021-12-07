Россию предупредили о новых санкциях. Но они лишь дадут больше денег

Россию снова попытались припугнуть санкциями: европейцы и США угрожают осложнить обмен рублей в доллары, евро и фунты. Однако экономисты уверены, что этого не произойдет, ведь очередные ограничения ударят по всем участникам мирового рынка. Поэтому запасаться валютой пока нет смысла.

ЕС и США готовят новые санкции

России пригрозили новыми санкциями. США и Евросоюз якобы могут ограничить обмен валют и возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. При этом политики решили отказаться от запрета пользоваться системой финансовых платежей SWIFT, так как это нанесло бы ущерб рядовым россиянам.

В Совете Федерации отключение от SWIFT считают маловероятным, так как оно грозит большими финансовыми потерями для многих стран. Однако если такое отключение произойдет, это будет худшими экономическими санкциями, которые когда-либо применялись к странам, если не считать Ирана и Северной Кореи.

Все ограничения пока обсуждаются США с их европейскими партнерами, окончательное решение еще не принято. По мнению зарубежных СМИ, санкции хотят направить против ближайшего окружения российского лидера и энергетических компаний. Поводом для таких мер может стать предполагаемое нападение России на Украину.

Угрозы для компромиссов

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев назвал сообщение о новых санкциях повышением ставок перед переговорами двух президентов. В эфире радио Sputnik экономист отметил, что отключением от системы SWIFT Россию пугают уже седьмой год.

«Что касается блокировки конвертации рубля: а чем европейцы будут расплачиваться, допустим, за наш газ? Будут чемоданами ввозить евро и конвертировать в России? Так что эти заявления — это попытка максимально повысить ставки для того, чтобы в ходе переговоров были возможности отыгрывать назад и достигать компромиссов», — сказал Игорь Ковалев.

Санкции будут выгодны России

Политолог Сергей Марков в разговоре с «360» предположил, что слухи о подготовке агрессии связаны с тем, что Россия не скрывает своего разочарования в способности президента Украины Владимира Зеленского идти по пути нормализации отношений. Скорее всего, далее будет происходить только ухудшение ситуации.

«Есть три базовые угрозы. Первая: будет происходить военное освоение Украины — на ее территории будут поставлены базы США и Великобритании. Там установят ударные ракеты средней и малой дальности с ядерным оружием. По сути дела, речь идет о том, чтобы поставить заряженный пистолет к виску Кремля», — пояснил Сергей Марков.

Второй угрозой политолог назвал усиление боевых действий в Донбассе по так называемому «хорватскому сценарию» и срыв Минских соглашений. Третья проблема — подготовка терактов на территории России государственными структурами нынешней украинской власти: Минобороны, СБУ, а также рядом националистических группировок.

По словам Маркова, Россия может признать ДНР и ЛНР, а в ответ Вооруженные силы Украины атакуют Донбасс. В таком случае применение валютных санкций не исключено.

России это будет выгодно. Во-первых, у нас уже существует внутренняя система межбанковских платежей «Мир», а для внешней можно использовать китайскую систему. Во-вторых, резко упадет стоимость российских ценных бумаг и Россия их просто сама же и выкупит, тем самым сэкономив себе несколько десятков, а возможно, и сотен миллиардов долларов Сергей Марков политолог.

Санкции укрепят рубль

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с «360» отметил, что Россия является частью глобальной экономики, а система финансовых платежей SWIFT — общепризнанный стандарт, поэтому отключение очень маловероятно.

«В любом случае у России есть собственная система, которая покроет внутренние платежи. Кроме того, есть альтернативная система „Сбера“. Но даже если будет блокирована Visa или MasterCart, деньги не пропадут: есть остатки в соответствующих банках и суммы 100-300 тысяч рублей не пострадают. Впрочем, и большие накопления получится отбить», — сказал Александр Разуваев.

При этом аналитик указал на то, что новые санкции отразятся на финансовом рынке: рубль может просесть и возможны серьезные падения котировок акций. Сейчас это будет достаточно болезненно — в России 14 миллионов частных брокерских счетов. При этом запрет конвертации рубля вряд ли приведет к падению — если нет конвертации, рубль не сможет обрушиться. Однако, скорее всего, эти санкции не применят.

«Не стоит бежать покупать валюту. Всем россиянам я рекомендую иметь карточку „Мир“ — ее точно не заблокируют. Кроме того, сейчас, на фоне роста ставок, лучше всего держать сбережения в рублях и в акциях российских компаний. Они недорогие, и там очень хороший доход с дивидендов», — посоветовал Александр Разуваев.