Большая семья в сложных условиях. Главное о пожаре, унесшем жизни пятерых детей под Тагилом

При пожаре в Свердловской области погибли пятеро детей. Все они жили в одноэтажном деревянном доме в деревне Бызово под Нижним Тагилом. Их воспитывала мать, отцы у них были разные. Семью ставили на учет из-за проблем с алкоголем у матери.

Ночной пожар

Сообщение о пожаре на улице Рябиновской в деревне Бызово поступило в экстренные службы 14 апреля, в 23:45 (21:45 по московскому времени). Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через семь минут. К этому моменту дом был полностью охвачен огнем, обрушилась крыша.

Четыре человека самостоятельно смогли выбраться из здания. Двое из них — дети. Они получили ожоги, их госпитализировали. Открытый огонь удалось потушить в 01:01 (23:01 по московскому времени). По предварительной версии, пожар произошел из-за старой электропроводки и нарушений правил противопожарной безопасности.

Источник фото: ГУ МЧС по Свердловской области

«[По предварительным данным,] очаг пожара находился в надворных постройках (под одной крышей располагались баня, бывший хлев для животных), в помещении бывшего хлева для животных, где семья складировала свои вещи», — заявили ТАСС в местной прокуратуре.

Как сообщили в полиции, сгоревший дом был 1957 года постройки, у него было печное отопление. Из-за плохого состояния печь заменили новой. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила «Интерфаксу», что семья переехала недавно в новый дом. Его она построила сама.

Следственное управление СК РФ по региону открыло уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Погибшие и пострадавшие

Сначала спасатели нашли тела четырех детей. Чуть позже обнаружили останки пятого погибшего ребенка. В Следственном комитете сообщили, что специалисты проведут генетическую экспертизу для определения личности пятого погибшего.

Еще пять человек в результате пожара пострадали. Это двое детей и трое взрослых. Всех их госпитализировали. Как рассказали ТАСС в региональном Минздраве, состояние взрослых оценивается как тяжелое. В таком же состоянии находится четырехлетний мальчик. Врачи заявили, что состояние новорожденной девочки средней степени тяжести. Дети получили ожоги 8 и 10% тела. Они находятся в детской городской больнице Нижнего Тагила вместе с мамой.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых раскрыл РИА «Новости» личности погибших. Это Устьяна 2013 года рождения, Константин 2014 года рождения, Иван 2016 года рождения Руслан 2019 года рождения и Ян 2021 года рождения. Его сестра-близнец Варя выжила.

Многодетная семья

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал ТАСС, что многодетная семья не вызывала никаких «опасений и тревог у окружающих». Однако заметил, что семья жила, как и многие многодетные, непросто.

В то же время Горелых заметил в комментарии РИА «Новости», что семья раньше стояла на учете полиции, так как у мамы были проблемы с алкоголем. Однако потом она взяла себя в руки — и семью с учета сняли. Известно, что дети родились от разных отцов. Один из них сейчас отбывает наказание. Женщине Тамаре, по данным сайта «Между строк», с воспитанием детей помогал брат одного из отцов по имени Павел.

Соседи пострадавшей семьи рассказали, что многодетная мать нигде не работала. Сгоревший дом она купила на материнский капитал и привела его в порядок. Семья была не особо общительной. По словам соседей, взрослые иногда выпивали, но детей не били.

СМИ написали, что 14 апреля Тамара и Павел уехали по делам, внуки остались с бабушкой. Вечером мужчина забрал детей. Все они ночевали в своем доме.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области заявила, что нужно выяснить, были ли в доме пожарные извещатели. Точную причину пожара установят после проведения экспертизы.