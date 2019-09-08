«Большая победа». Как западные лидеры встретили российско-украинский обмен

Россия и Украина обменялись заключенными. Наконец по 35 человек с каждой из сторон вернулись на родину. Эксперты считают освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений. Как встретили взаимный обмен западные лидеры — в материале «360».

Удерживаемые на Украине российские граждане прибыли во «Внуково». Москва приветствовала этот небольшой прорыв в напряженных отношениях с соседями. Так, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала событие «исторической широкомасштабной гуманитарной акцией», а представитель МИД России Мария Захарова — «очень важным шагом».

«Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — подчеркнула Захарова.

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Самолет с 35 украинскими гражданами приземлился в Борисполе. Их встречали с караваем и солью, военнослужащих удостоили наград и очередных званий. Приветствовать украинцев на родине приехал и президент страны Владимир Зеленский.

«Я думаю, что возвращение наших ребят — это очень радостное событие… Мы все сделали первый шаг, он был очень сложный, мне кажется. И я уверен, что мы знаем, что дальше делать. Дальше мы будем приближаться к возвращению всех наших пленных», — сказал украинский лидер.

Не исключено, что в скором времени стороны решатся на повторный обмен. Тогда, считает Зеленский, будут освобождены те, кто находится в тюрьмах Крыма.

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На возвращение россиян из Украины отреагировали и в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Омбудсмен Дарья Морозова назвала состоявшийся обмен «большой победой». Она выразила надежду, что в ближайшее время сторонники ДНР тоже будут отпущены с Украины.

«Победа, вселяющая надежду на то, что в ближайшее время сторонники Донецкой народной республики, которые все еще удерживаются украинской стороной, также смогут вернуться на родину и воссоединиться со своими семьями», — сказала Морозова.

Многие лидеры стран запада высказались по поводу решения России и Украины вернуть своих граждан домой, и все единогласно признают особую значимость произошедшего. Так, американский лидер Дональд Трамп назвал событие 7 сентября «возможно, первым гигантским шагом к миру».

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«Россия и Украина только что обменялись большим количеством пленных. Очень хорошая новость, возможно первый гигантский шаг к миру. Поздравления обеим странам!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала взаимную передачу задержанных россиян и украинцев «полным надежды сигналом». Она подчеркнула, что рада за Олега Сенцова и украинских моряков, которые были арестованы в Керченском проливе и теперь могут вернуться домой к семьям и друзьям.

Меркель отметила необходимость продолжать работу над минскими соглашениями и заявила, что Германия готова действовать по этому направлению. «Имеет смысл продолжать в полную силу работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ готово к этому», — считает канцлер.

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Французский президент Эммануэль Макрон тоже приветствовал обмен заключенными. По его мнению, это событие представляет собой «решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога», который необходимо продолжить в ближайшее время.

«Франция вместе с Германией активизируют свои усилия в рамках Нормандского формата для достижения дальнейшего прогресса и для реализации политического аспекта минских соглашений», — сказано в официальном заявлении Елисейского дворца.

Обмен также положительно восприняли в ООН, ПАСЕ, а также послы стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).

«Освобождение задержанных в контексте конфликта, несомненно, является жестом доброй воли, беспрецедентным с 2014 года… Мы призываем все заинтересованные стороны продолжать свои усилия по прекращению этого конфликта [в Донбассе]. Полное соблюдение прекращения огня и вывода оружия, а также полное выполнение минских соглашений являются необходимыми условиями прочного мира», — отметила глава парламентской ассамблеи СЕ Лилиан Мори Паскье.