В Новосибирске онкобольных детей выгнали с детской площадки в Новосибирске. По мнению жильцов, дети якобы могли затоптать цветы. Ребята с заболеваниями не в первый раз сталкиваются с предубеждениями окружающих. Изменить ситуацию может образование и работа с людьми.

В Новосибирске жители выгнали онкобольных детей с детской площадки. Они были подопечными центра «Добрая Дора», куда ходят перенесшие рак или те, кто продолжает бороться с ним, написал сайт kp.ru.

По словам волонтеров центра, организация официально открылась 29 сентября, но детей принимали еще с 25 августа. Тогда же малышей выгнали с детской площадки у дома. Жильцы объяснили это тем, что они могут испортить цветы.

Сотрудники и родители пытались объяснить жильцам, что дети не вандалы и пошли играть на площадку, а не на клумбу. Но на следующий день площадку огородили пленкой.

Пленку позднее сняли, и 2 октября подопечные центра пришли играть на площадку. Но их прогнали две пенсионерки. По словам волонтера, одна из пожилых женщин даже стала бить по рукам мать, которая заступалась за ребенка.

Больным здесь не место

Это уже не первый случай, когда детей с заболеваниями выгоняли с площадки или из игровых зон. В августе в Волгоградской области ребенка-аутиста не пустили в аквапарк сотрудники. Они посчитали, что он может быть опасным для других посетителей.

В июле жительница Санкт-Петербурга стала выгонять детей-инвалидов с детской площадки. Якобы они напугали ее внучку.

Такое негативное отношение к больным детям может объясняться двумя причинами. Психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова объяснила «360», что во все времена неизлечимые болезни вызывали животный страх у людей. И это влияло на их поведение.

Им неприятно смотреть на таких детей, может быть, неприятно соприкасаться. И поскольку напрямую нельзя сказать об этом, люди придумывают социально приемлемую историю. Якобы эти дети неаккуратно ведут себя Наталья Панфилова.

Иного мнения придерживается семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. По ее словам, такое отношение к детям связано с невежеством людей и страхом пред образом «иного».

«Сейчас это транслируется повсюду: неприятие людей иного внешнего вида, с отклонениями, детей-даунов, аутистов. <…> Низкая толерантность характерна для обществ, которые ведут оборонительную политику», — разъяснила специалист.

Последствия для детей

Недавно открывшийся центр «Добрая Дора» помогал детям пройти психологическую и социальную адаптацию во время или после онкозаболевания. Татьяна Потемкина отметила, что малыши и так находятся в ситуации травмы. У них наблюдается госпитальный синдром, поскольку детям приходится долгое время жить в больницах.

Подобные эпизоды, когда люди отвергают их, не смогут не отразиться на психике. Наталья Панфилова объяснила, что дети отчасти понимают, что такое отношение связано не с их поведением, а с тем, что они отличаются от других.

«Такой момент может быть болезненно некомфортным. И это действительно может остаться надолго в памяти. С ними случилась беда, и были люди, которые не просто не приняли, а всячески старались от этого отгородиться и показать, что они не хотят с ними никаким образом соприкасаться», — добавила Панфилова.

Работа над обществом

Чтобы общество начало принимать таких детей, нужна серьезная работа. По мнению Потемкиной, для этого необходимо образование людей, именно оно помогает вырабатывать свой собственный взгляд на мир, гуманизм и эмпатию.

Другой путь — подготавливать людей и включать их в помощь детям. По словам Панфиловой, среди них всегда найдутся те, кто захочет помочь, и те, кто захочет избежать встречи с больными малышами.

«Думаю, что тех, кто захочет помочь, будет явно не меньше. Они примут участие и, возможно, расскажут другой стороне, что ничего страшного в таких детях нет», — заключила психолог.