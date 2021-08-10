Во владикавказской больнице несколько человек погибли из-за аварии на трубопроводе, который подавал пациентам кислород. Спасительного газа не было всего несколько минут, но для больных это время оказалось решающим. От ковида до сих пор нет специфического лекарства, так что при тяжелом поражении легких ИВЛ часто остается главной поддержкой.

Кислородная авария

В Северной Осетии девять человек с коронавирусом погибли из-за поломки оборудования в в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа. Из строя вышла система подачи кислорода. Тяжелые пациенты, находившиеся в реанимации с сильным поражением легких, не пережили даже недолгого отключения от ИВЛ.

Позднее стало известно еще о двух погибших, но Минздрав заявил, что их смерти не были связаны с перебоями в подаче кислорода, а произошли уже после восстановления работы систем.

По предварительным данным, причиной аварии стал прорыв трубы для подачи кислорода под землей. Telegram-канал Life Shot сообщил, что ЧП могло случиться из-за близкого расположения трубы с электрокабелями. Росздравнадзор, прокуратура и СК уже начали проверку.

«Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, и была прекращена подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать», — передали в ТАСС слова Сергея Меняйло.

Кроме того, по данным Life, в больнице не было документов на систему подачи кислорода, а сотрудники не были обучены работе с ней. Ростехнадзор якобы предупреждал медицинское учреждение о том, что оборудование не соответствует нормам и не состоит на учете, а потому не проходит должное обслуживание. В 2021 году больницу, по информации издания, обвиняли в нарушениях требований промышленной безопасности, а проблемы с системой подачи кислорода не устранялись вовремя из-за текучки кадров.

В качестве помощи владикавказской больнице из Кабардино-Балкарии привезли три тысячи тонн медицинского кислорода. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что поломку удалось устранить за 30–40 минут, но восстановительные работы займут несколько дней. Пока же пациенты больницы получают кислород из резервных баллонов — для погибших критичными оказались те несколько минут, которые ушли на подключение к запасной системе подачи кислорода.

Методы лечения

Пока специального лечения именно коронавирусной инфекции нет во всем мире: лекарство не разработали. В России врачи в основном руководствуются Временными методическими рекомендациями Минздрава, а также занимаются лечением симптоматики.

В последней версии рекомендаций врачам советуют «поддерживающую и симптоматическую терапию», в которую входят некоторые противовирусные препараты, например фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа, но принимать их можно только по назначению врача и под его пристальным контролем, так как сопутствующие и хронические заболевания могут оказаться противопоказаниями для этих лекарств.

Также при ковиде советуют принимать препараты, которые обычно назначают при ОРВИ из-за схожей симптоматики. Антибиотики в лечении подключают только в том случае, если к вирусу присоединяется бактериальная инфекция. Врачи неоднократно предупреждали россиян о том, что самостоятельно принимать антибиотики при ковиде строго запрещено, так как это может усугубить течение болезни.

Также для облегчения состояния пациентов с ковидом используют препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов и развитие осложнений. При поражении легких используют искусственную подачу кислорода в легкие совместно с симптоматическим лечением. Без ИВЛ пациенты с тяжелой формой в ряде случаев просто не могут дышать самостоятельно — ткань легких покрывается рубцами, так что орган перестает выполнять свою функцию и наполняется жидкостью.