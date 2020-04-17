Больницы в России становятся очагами коронавируса. Это ставит под удар и врачей, и пациентов

Так как во время пандемии врачи постоянно контактируют с больными, именно они подвергаются наибольшему риску заражения. Неудивительно, что в некоторых больницах регулярно подхватывают коронавирус сами сотрудники. И как только больного обнаруживают, больницу сразу закрывают на карантин.

При этом медицинское учреждение не прекращает работу. Но обратиться туда новым пациентам или навестить больных уже нельзя. По сути, все пациенты и врачи оказываются заперты в больнице на неопределенный срок.

Ситуация в Башкирии

Непростая ситуация сложилась в республике Башкортостан, где уже выявили более 200 заразившихся коронавирусом. История с Республиканской клинической больницей очень ярко показывает, в каких условиях оказываются люди, «заточенные» в медицинском учреждении на карантине.

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе стала очагом распространения инфекции. С 6 апреля ее пациенты и сотрудники не имеют возможности никуда выйти. На сегодняшний день там заражены уже больше 50 человек, всего же на карантине находится около 1200, включая весь персонал.

Естественно, внутри обстановка неспокойная. Местный СК организовал проверку — по словам их представителей, это связано с коллективным заявлением сотрудников больницы, что главврач не предпринял своевременные меры по предотвращению распространения инфекции и тем самым проявил преступную халатность. За главврача вступился президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, заявив, что такие проверки только деморализуют врачей, которые и так находятся в тяжелейшей ситуации. А председатель Медицинской палаты Башкирии и вовсе сравнил действия правоохранительных органов с 37-м годом.

Вскоре после начала карантина в сети появилось видео, в котором сотрудники больницы якобы «сбегают» из медучреждения через окно. Как позже выяснилось, снял это видео Тимур Уразметов — юрист, сын одного из врачей, находящийся сейчас в больнице. Заместитель главврача заверила, что никто из больницы не сбегал.

Но халатность — не единственная претензия сотрудников больницы к руководству. По словам некоторых врачей, после объявления карантина им якобы предложили подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, которое фактически обязывало врачей работать сверхурочно без какой-либо оплаты. Вернее, не предложили, а поставили ультиматум. В итоге руководство было вынуждено переписать соглашение, уже с четким указанием оплаты, написало издание.

При этом недовольство высказывают не только сотрудники. Одна из пациенток больницы выступила на местном канале с жалобой, что к ней в палату поместили сотрудников больницы с пневмонией, и теперь они рискуют заразить остальных.

Помимо РКБ, в Уфе на карантин закрыты еще несколько больниц, в том числе и два отделения онкологической клиники.

Взаимная безответственность

Разумеется, коронавирус у врачей — это несчастные случаи, и винить кого-либо в этом трудно. Тем более, во многих региональных больницах зачастую не хватает масок и перчаток, в результате чего риск возрастает.

Но некоторых инцидентов все же можно было избежать, если бы люди были чуть ответственнее. Например, больницу № 6 в Ростове-на-Дону вынуждены были закрыть после того, как там были выявлены грубые нарушения эпидемиологической безопасности. В частности, пациенты больницы сообщили, что женщина с подозрением на коронавирус несколько дней лежала в общей палате, и только потом ее перевели в специализированное учреждение.

А вот в Ярославле гинекологическое отделение одной из больниц пришлось закрыть на карантин уже из-за безответственности пациентки, которая вовремя не сообщила о том, что контактировала с потенциальными носителями коронавируса.

Надо понимать, что если больница закрывается на карантин, это ставит под удар не только врачей, которые вынуждены работать сверхурочно, не покидая учреждения, и не только пациентов, которые вынуждены будут оставаться в больнице на определенный срок. Это еще и подвергает опасности людей, которые не смогут обратиться в эти учреждения за медицинской помощью, когда она им потребуется. Распространение коронавируса, конечно, опасно, но и другие болезни никуда не исчезли. Поэтому сейчас каждая работающая больница на вес золота. И любое необдуманное действие как со стороны врачей, так и со стороны пациентов, может стоить жизни и здоровья многих людей.