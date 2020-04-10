Больницу-трансформер сделали в Звенигороде за 2 недели. Теперь там современный центр для лечения COVID-19

Больница в Звенигороде начнет лечить пациентов с коронавирусом уже на следующей неделе. Осталось только провесить телевизоры в палаты и хорошенько все отмыть. За пару дней до открытия «360» побывал в больнице, которая станет одним из самых современных центров по лечению инфекционных болезней в России.

Рекордная стройка

Корпус клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде решили перестроить, когда в России было только несколько сотен заразившихся коронавирусом. Стройка началась в 21:32 20 марта. Как «360» рассказал главный врач больницы Виктор Барсук, он хорошо запомнил этот момент, поэтому может назвать точное время.

Вот так в корпусах было при начале ремонта:

Надо было сломать все, оставить наружные стены, всю канализацию выбросить, все батареи и заново все построить. За две недели сделано все. Осталась только слаботочка Виктор Барсук.

По словам Барсука, подмосковные строители обошли даже китайских, которыми восхищался весь мир. Там больницу построили на пустом месте за 10 дней. А в Звенигороде за две с половиной недели успели снести все внутри и выстроить заново.

Это не просто здание, а два корпуса на семь и три этажа. Всего в больнице будет 554 койки, каждая из которых обеспечена кислородом.

Палаты больницы после ремонта

Новые палаты

Самые сложные и современные решения реализовали в первом корпусе, где смогут принять 114 пациентов. По умолчанию в отделении реанимации будет 35 коек, но в зависимости от того, как ситуация изменится, их число можно будет уменьшать или увеличивать.

«Первый корпус — корпус-трансформер. 35 коек — это реанимация. На втором и третьем этажах — 70 боксированных коек, выполненных по всем стандартам, Роспотребнадзор подтвердил. В любое время мы можем из 79 [боксированных] коек развернуть моментально 79 реанимационных коек. Также мы можем, если не будет тяжелых больных, из реанимации сделать обычные боксированные палаты. Такого в России нет нигде», — рассказал Барсук.

Главврач признался, что им помогали все, к кому они обращались. Инновационными решениями поделились и в медцентре Коммунарки, который пока что считается самым современным в России в лечении инфекционных заболеваний. В каждом боксе будет индивидуальная вытяжка, видеонаблюдение, телевизор. В отделении реанимации будет 29 мест с аппаратами искусственной вентиляции легких и еще 11 мобильных.

Построить не просто больницу, а целый центр для лечения инфекционных больных удалось за две с половиной недели. Осталось установить телевизоры, видеокамеры, пожарную сигнализацию. Потом в больнице все вымоют и занесут мебель и оборудование. Губернатор поставил задачу открыть больницу в понедельник. По словам главврача, раз задача поставлена, значит, 13 апреля больница сможет принять первых пациентов.

Губернатор Андрей Воробьев на стройке инфекционного корпуса больницы в Звенигороде 25 марта 2020 года

Врачи

Кроме оборудования, для лечения нужен и высококлассный персонал. В больницу уже удалось привлечь двух реаниматологов, пять врачей и 12 медицинских сестер — специалистов собирают со всей России. Для открытия такого состава хватит, но, чтобы центр работал на полную мощность, понадобятся еще специалисты. Их обеспечат не только стабильной зарплатой, но и жильем и питанием.

Начать работать пока медперсонала хватит. Врачи будут командированы из других муниципалитетов вахтовым методом, пока мы не привлечем новых. Кто захочет, конечно. Мы ждем, рады будем. Будет проживание для сотрудников, питание четырехразовое Виктор Барсук.

Всего в Подмосковье 12 больниц, которые достраивают и ремонтируют специально для того, чтобы размещать заразившихся коронавирусом. До конца апреля в области будет около пяти тысяч специальных коек. Мы побывали на некоторых стройках.