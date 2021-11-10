Больничный электрик из Британии признался в надругательстве над трупами. За 12 лет он изнасиловал не менее сотни тел

Больничный электрик из Великобритании признался в надругательствах над трупами женщин и девочек. Его арестовали за двойное убийство, но при обыске дома нашли видеоархив со сценами некрофилии. Как оказалось, работая в больнице, на протяжении 12 лет мужчина приходил в морги и насиловал трупы.

Что произошло?

По сообщениям The Guardian, полиция расследовала убийства 25-летней Венди Нелл и 20-летней Кэролайн Пирс в Танбридж-Уэллс в 1987 году. Нелл была найдена мертвой в своей квартире с тяжелыми травмами на Гилфорд-роуд 23 июня 1987 года.

Венди Нелл и Кэролайн Пирс

Пирс была убита пятью месяцами позже, 24 ноября, возле своего дома в Гросвенор-парке. Сначала ее объявили пропавшей без вести, а уже 15 декабря ее тело обнаружили на плотине в районе Сент-Мэри-ин-Марш.

Благодаря технологиям ДНК спустя 35 лет полиция смогла найти убийцу. Им оказался 67-летний Дэвид Фуллер. Его арестовали 3 декабря 2020 года. Однако в ходе расследования выяснилось, что злодеяния мужчины не закончились на убийствах.

В его доме обнаружили огромный видеоархив со сценами некрофилии. На них тела женщин из двух больничных моргов подвергались надругательствам со стороны Фуллера. Всего на жестких дисках было четыре миллиона изображений сексуального насилия, большая часть из которых была загружена из интернета.

Более ста жертв

Полиция выявила по меньшей мере 100 потенциальных жертв Фуллера, что считается наихудшим случаем некрофилии в истории британского права. Из них они смогли идентифицировать 81 человека. Самой молодой жертвой Фуллера был ребенок 9 лет, а самой старой жертвой — 100-летняя женщина.

Он признал себя виновным в преступлениях, но заявил, что не хотел бы вдаваться в их подробности. Предполагается, что Фуллер совершал их в период с 2008 года по ноябрь 2020 года.

Дэвид Фуллер

«В период с 2008 по 2020 год Фуллер снимал и фотографировал себя, совершающего сексуальное насилие над телами десятков женщин и девочек в двух моргах больницы Танбридж-Уэллс, к которым он мог получить доступ благодаря своей работе в качестве инспектора по техническому обслуживанию», — заявили в полиции.

В интервью полиции Фуллер признался, что использовал Facebook для поиска фотографий людей, которых он насиловал в морге. Он заявил, что делал это уже после совершения преступления. Позже, используя бухгалтерские книги из морга и идентификационные бирки на телах, он идентифицировал файлы с большинством из своих жертв, указывая их имена.

Полиция отметила, что изображения на дисках являются доказательством того, что Фуллер совершал преступления из «сексуального удовлетворения», а не из-за психического заболевания.

После произошедшего министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что в моргах отныне будет усиленная система безопасности, которая будет включать в себя обеспечение больниц системой видеонаблюдения и контролем доступа. В больнице, где работал Фуллер, проведут независимое расследование, чтобы понять, как ему удавалось злоупотреблять своим положением более 12 лет. Помимо этого будет проведен пересмотр наказаний за надругательство над трупами.

Нападение на участок

Согласно Insider, полиция привлекла 150 человек для работы с семьями пострадавших и успела связаться с близкими всех идентифицированных жертв. Они посетили их семьи в Кенте, Сассексе и Эссексе на юго-востоке Англии.

Одна из матерей жертв, узнав новости, на некоторое время потеряла рассудок. По словам Неврес Кемаль, когда она услышала о том, что над телом ее дочери надругался Фуллер, она схватила кухонный нож и побежала в полицейский участок. Женщину накрыла такая волна злости, что она с трудом понимала, что делает. Она просто побежала туда, где, по ее мнению, его держали.

«Если бы я нашла его, я уверена на 99,99%, что воткнула бы этот нож прямо ему в сердце, потому что он проткнул ножом мое», — сказала Кемаль.

В участке, в который она прибежала, Фуллера не было, и непонятно, почему Кемаль решила, что он там будет. В тот момент женщина поддалась такому бесконтрольному гневу, что в полиции решили, что ей нужна психиатрическая помощь.

По ее словам, после того, как она вошла в участок с ножом, «восемь или девять» полицейских схватили ее и надели на нее наручники, а затем арестовали. Позже женщину освободили, а дело закрыли.

Реакция знакомых

Происходящее прокомментировала медсестра, пожелавшая остаться анонимной. Она рассказала, что состояла два года в отношениях с Фуллером, и была в ужасе от услышанного. По ее словам, он создавал впечатление обычного, тихого человека и идеального джентльмена.

Ужасно думать, что я связана с кем-то, кто сделал что-то настолько ужасное. Мне очень повезло, что он не убил меня Медсестра

Бывшая жена Фуллера Джилл Палмер поделилась своими мыслями с The Sun. Она заявила, что это настолько ужасно, что ей пока даже не удается это осознать. По словам Палмер, ее дети не знали Фуллера, и похоже она сама тоже его не знала.

«Это неправильно на стольких уровнях. Это просто неправильно. Мои дети не могут об этом говорить. Они не в хорошем состоянии сейчас. То, что вскрылось, было полным шоком. Вы говорите об их отце», — сказала она.

The Sun также пообщалась с некоторыми соседями Фуллера в Восточном Суссексе, где он прожил 18 лет. Те рассказали, что находили «странным» то, что он никогда не поднимал шторы в доме.

«Он был немного странным. Он не шел на контакт, но он был просто человеком, который жил там со своей женой. Тот факт, что он был ответственен за убийство женщины, которую я знал, действительно отвратителен. Я просто в шоке», — заявил один из соседей.

Другой вспоминал, что Фуллер «часто мыл свою машину».

«Теперь у меня мурашки по спине — почему он всегда ее мыл? Он избавлялся от улик? Это ужасный образ, который я не могу выбросить из головы […] Мы часто слышали, как он уезжал в два или три часа ночи, и теперь мы знаем, куда он собирался», — сказал он.