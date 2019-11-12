Президент Боливии подал в отставку на фоне массовых протестов, которые начались после выборов. Страной временно руководит оппозиция, а сам Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Он считает произошедшее государственным переворотом. «360» узнал, как относятся к смене власти жители Боливии.

Шестидесятилетний Эво Моралес был главой Боливии на протяжении 14 лет. Он стал первым в истории государства этническим индейцем на этом посту. Бессменный лидер долгое время был очень популярен среди народа, так как внедрял социальные программы, боролся за права коренного населения и снизил уровень бедности. Но в последние годы экономика Боливии сильно пошатнулась из-за падения цен на энергоносители. А сам Моралес оказался в центре политического скандала.

После президентских выборов 20 октября в Боливии начались протесты. ЦИК объявил о победе Моралеса в первом туре. Именно на этом этапе он выигрывал предыдущие президентские гонки. Однако в этот раз его основной соперник Карлос Меса не признал результаты. В воскресенье Вооруженные силы страны призвали Моралеса покинуть пост ради обеспечения стабильности в государстве. В понедельник бессменный лидер официально подал в отставку. Вслед за ним уволились все представители высшего руководства страны. Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что власть перешла к ней и вскоре пройдут новые выборы. Некоторые страны, в том числе Венесуэла, Куба, Мексика, назвали случившееся госпереворотом.

Из-за отставки Эво Моралеса на улицах начались акты вандализма. Так народ поддерживает экс-президента. Об этом «360» рассказала жительница города Ла-Пас Нелли Торо Салас.

На улицах сейчас много насилия. Люди сжигают дома и автобусы. Они также обчистили рынки. Все это происходит в Ла-Пас и Эль-Альто. Напряжение растет, люди напуганы Нелли Торо Салас жительница Боливии.

По мнению Салас, люди будут продолжать выходить на улицы, пока не появится новый президент. При этом девушка отметила, что счастлива, что Моралес больше не у власти. «Надеюсь, что однажды Боливия сможет начать жить в мире без смертей и агрессии. Я надеюсь, что новым президентом Боливии будет тот, кто уважает законы», — считает Салас.

Однако не все в Боливии рады отставке Моралеса. Так, местный житель Сержио Облитас Тудела с сожалением говорит о происходящем как и конкретно в Ла-Пас, так и на политической арене страны. «Представители оппозиции поджигают и грабят дома, говоря, что делают это от лица бывшего президента Моралеса. Хотя это не так, ведь он ушел для того, чтобы люди перестали гибнуть в Боливии. Все, что сейчас происходит, очень печально», — признался он в разговоре с «360».

Он был и будет лучшим президентом Боливии. Жаль, что он отказался от боливийского народа. Он сделал все для страны, боролся с бедностью, заставил Боливию расти, когда все предыдущие правительства держали ее внизу. Все, что они делали, это воровали из страны и ничего для нее не делали. Они продавали все США Сержио Облитас Тудела житель Боливии.

Корыстные цели США в смене власти Боливии увидел и американский политолог Эндрю Корыбко. По его мнению, в стране провели госпереворот в рамках поддерживаемой Вашингтоном гибридной войны против демократически переизбранного и законного руководства. «Эта война направлена на восстановление влияния США в южноамериканском центре и получение контроля над его стратегическими литиевыми ресурсами. Это сделали после того, как президент Моралес недавно подписал сделки с китайскими и российскими компаниями в начале года», — отметил собеседник «360».

По словам Корыбко, Боливия крайне поляризована по расовому, региональному и политическому признакам. А недавние события только усилили эту разобщенность. Большинство коренных жителей, которые составляют подавляющее большинство в стране, поддерживают Моралеса, в то время как многие метисы против него.

«Моралес может попытаться возглавить правительство в изгнании и поощрить мирное сопротивление коренных народов по отношению к властям незаконного переворота», — считает политолог.

Однако Боливия рискует стать «латиноамериканской Ливией», потому что ее внутреннее разнообразие и гиперполяризация могут привести к «балканизации», если разразится более интенсивная гражданская война, заключил Корыбко.