Команда из США окрасила болид «Формулы-1» в российский флаг. За рулем будут сын Шумахера и скандальный россиянин

Американская команда Haas показала обновленный автомобиль к сезону «Формулы-1». На его ливрее красуется российский флаг. И это даже не попадает под запрет WADA на триколор. Теперь гонщики Никита Мазепин и Мик Шумахер будут участвовать в элитных гонках на болиде с такой расцветкой.

Американская команда Haas представила свой болид для нового сезона «Формулы-1» в цветах российского триколора. Новая машина получила название VF-21, а сама команда заключила соглашение с «Уралкалием» и переименуется в Uralkali Haas F1, сообщил «Спорт-Экспресс». Расцветку в виде триколора согласовали с Международной автомобильной организацией. Сам же болид можно будет увидеть на предсезонных тестах с 12 по 14 марта в Бахрейне, а гоночный сезон начнется 28 марта.

В этом году в составе команды будут сын известного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин, сын Дмитрия Мазепина, одного из руководителя компании «Уралкалий».

Новая расцветка Haas вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Под постом Мика Шумахера, где он хвастается новым болидом, собрались огорченные фанаты:

«Мне очень жаль, Мик»,

«Мик, ты достоин лучшего»,

«Тебя держат в заложниках и заставили написать этот пост??? Мне очень жаль, Мик».

Но в российском сегменте соцсетей ситуация обстоит несколько иначе. Пользователи начали активно шутить над реакцией американцев. Один из пользователей заметил, что в «Википедии» кто-то поменял название команды на Nikita Mazepin F1 Team.

Другой пользователь иронично пошутил над тем, как Haas смог обойти ограничение WADA.

Ограничение от WADA

В позапрошлом году WADA лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россия же четыре года не может принимать чемпионаты мира, подавать заявки на проведение соревнований. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде и чемпионатах под национальным флагом. Ограничение не коснулось матчей Евро-2020, которые перенесли на этот год, и финала Лиги чемпионов.

В 2020 году спортивный арбитражный суд все же сократил наказание до двух лет, так что атлеты смогут вновь выступать под национальным флагом после 16 декабря 2020 года.

Скандально известный пилот Haas

Никита Мазепин — четвертый российский пилот, вошедший в «Формулу-1» после Даниила Квята, Виталия Петрова и Сергея Сиротника. Он родился в семье владельца «Уралхима» и одного из руководителей «Уралкалия» миллиардера Дмитрия Мазепина. Его карьера началась с картинга, и уже в 17 лет юноша выступал в «Формуле-3», где занял 20-е место. В 2017 году во все той же «Формуле-3» россиянин уже добрался до 10-го места. Спустя год Никита занял 18-е место в общем зачете на «Формуле-2», а в декабре прошлого года подписал контракт с командой Haas.

Помимо отца-миллиардера и участия в гонках, Никита известен своими скандалами. Будучи 17-летним юношей, он подрался с Каллумом Илоттом на «Формуле-3» в Венгрии. Этот инцидент стоил россиянину гонки.

В декабре прошлого года гонщик выложил в свой Instagram непристойное видео, на котором он трогал обнаженную грудь девушки. В ответ она показала неприличный жест. Это возмутило пользователей, и после шквала негативных комментариев Мазепин удалил ролик, но скандал не утих. На сайте Change.org даже появилась петиция с требованием лишить Мазепина места в «Формуле-1».

Позднее девушка рассказала на своей странице в Instagram, что она и Мазепин давно дружат, а происходящее в ролике было просто шуткой. Haas заявил, что не будет публично обсуждать скандал. Сам же пилот выразил сожаление о том, что видео, где он схватил девушку, оказалось в его Instagram.