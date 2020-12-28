Болгария ищет российских шпионов. В чем причины затяжного дипломатического конфликта

Под Новый год Россия и Болгария объявили персонами нон грата по одному представителю иностранного министерства обороны. Конфликт тянется уже не первый год. Болгария обвиняет российских дипломатов в шпионаже, российский МИД требует доказательств. О том, почему Болгария ищет российских шпионов, — в материале «360».

Что произошло

В понедельник 28 декабря МИД России уведомил посла Болгарии о том, что помощник военного атташе в Москве Митко Борисов должен покинуть страну в течение 72 часов.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре этого года военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», — сообщили в МИДе.

Речь идет об одном человеке — представителе Минобороны России Василии Сазановиче. В этом качестве он был указан на сайте посольства.

По заявлению болгарской прокуратуры, дипломат с 2017 года занимался сбором разведданных — платил гражданину Болгарии за «военную информацию», в том числе о численности американского контингента во время учений.

Краткая история высылок

За последние два года Сазанович стал шестым российским дипломатом, заподозренным Болгарией в шпионаже.

В октябре 2019 года республика выслала первого секретаря посольства России. В ответ Москва в декабре выдворила советника болгарского посольства.

В январе 2020 года Болгария выслала двух россиян с дипломатическими паспортами — сотрудника посольства РФ в Софии и работника торгового представительства. Их заподозрили в сборе данных о проведении выборов и об энергетической безопасности республики. МИД заявил, что никаких доказательств, подтверждающих обвинения в отношении россиян, представлено не было. Об ответных мерах с российской стороны не сообщалось.

В сентябре 2020 года МИД Болгарии выслал еще двух российских дипломатов, которые, по версии прокуратуры республики, с 2016 года собирали данные о модернизации болгарской армии и технической готовности военной техники. Россия в следующем месяце объявила персонами нон грата двух сотрудников болгарского посольства.

Отношения России и Болгарии

И Москва, и София не делают резких заявлений из-за высылки дипломатов. Как говорил в начале года член думского комитета по международным делам Антон Морозов, «в целом у России с Болгарией неплохой уровень двусторонних связей, страны выстраивают добрососедские дружественные отношения».

Болгария была одним из немногих государств ЕС, которые не выслали российских дипломатов в 2018 году, в ответ на отравление перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Осенью 2019 года в Москву впервые за восемь лет прибыл министр иностранных дел республики. Глава болгарского МИДа Екатерина Захариева с оптимизмом говорила Сергею Лаврову о развитии двусторонних отношений.

Однако спустя всего несколько дней после визита София начала череду высылок. Неофициально в российском МИДе называли одну из нот о выдворении дипломатов «перформансом болгарских властей, целью которого является создание резонанса».

Бывший глава МВД Болгарии Румен Петков видел в высылке россиян попытку отвлечь внимание от внутренних проблем республики. В январе он говорил ТАСС, что кто-то в республике хочет переключить внимание с вотума недоверия правительству на шпионский скандал.