Привиться, чтобы избежать осложнений. Болезни сердца и сосудов не помеха вакцинации от коронавируса

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже нужна вакцинация от коронавируса. Специальных противопоказаний нет, зато в случае заболевания ковидом могут быть осложнения. Главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер по просьбе «360» ответила на главные вопросы.

Что делать пожилым

Мария Глезер отметила, что люди старшей возрастной группы должны получить вакцину в первую очередь.

«Они подлежат первоочередному прививанию, потому что они больше подвержены заболеваниям, которые протекают тяжелее. Поэтому они должны идти в первую очередь на прививку», — подчеркнула кардиолог.

Глезер уточнила, что для таких пациентов нет каких-то специальных инструкций — они должны соблюдать общие для всех правила.

«Если человек нормально себя чувствует, находится в стабильном состоянии, он приходит в центры, где прививают, и делает прививку. Там предварительно еще смотрит врач, еще раз задает определенные вопросы: нет ли аллергии, нет ли температуры — и вакцинирует пациента», — отметила Глезер.

Возможные реакции

Внештатный кардиолог Минздрава Подмосковья напомнила, что разработанная против коронавируса вакцина безопасна. Она очень редко вызывает какие-то неприятные ощущения и побочные реакции.

«Но есть часть людей, которые чувствительны к введению вакцины. Поэтому специально уточняют, нет ли аллергии на пищевые продукты, нет ли известной ранее аллергии на какие-то лекарства, нет ли аллергии на цветение каких-то растений. Просто эти люди более чувствительны, это надо знать и понимать», — отметила она.

Решение о том, можно ли им вакцинироваться, будет принимать врач во время осмотра. Специалист вынесет вердикт в зависимости от степени выраженности аллергических проявлений.

Несмотря на то, что нежелательные явления проявляются очень редко, некоторые пациенты могут с ними столкнуться.

«Могут быть какие-то реакции общие, как они бывают у детей после вакцинации — вялость, незначительное повышение температуры, болевые ощущения в месте инъекции. А так — переносится хорошо», — отметила специалист.

Глезер отметила, что не стоит переживать, если температура поднялась в пределах 38 градусов. Достаточно полежать, и все пройдет.

«Если [поднялась] выше, то нужно принять какие-то препараты, которые снижают температуру, например парацетамол или другие препараты, которые содержат его в своем составе. Если что-то беспокоит, пациент сомневается — консультируйтесь с врачом, работает горячая линия», — сказала она.

Ограничения до и после прививки

Глезер отметила, что перед прививкой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нет особых ограничений, которые отличались бы от общепринятых. Например, перед прививкой можно спокойно париться в бане, но сразу после вакцинации этого делать не стоит. В первую неделю после прививки нужно избегать физических и температурных нагрузок.

«После прививки не нужно чрезмерной нагрузки и активностей в течение первой недели. Лучше больше побыть дома, полежать, провести время в более комфортных условиях. Нельзя употреблять алкоголь, потому что с алкоголем всегда любые лекарственные препараты, в том числе прививочные, могут оказывать неблагоприятное действие», — отметила она.

Важно следить за приемом объема жидкостей, которые вы пьете, особенно в жаркую погоду. Где-то около двух литров жидкости нужно употреблять, если нет каких-то специальных ограничений, оговоренных врачом Мария Глезер.

Обычные лекарства не повлияют на вакцину?

Глезер подчеркнула, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя прекращать прием своих препаратов до или после вакцинации, если только нет рекомендаций от врача.

«Очень важно не прекращать прием тех препаратов, которые они постоянно принимают. Чтобы не вызвать какого-то ухудшения течения заболеваний. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянный прием препаратов — это одна из самых важных рекомендаций, которую пациент должен выполнять, понимать ее, следить за собой», — сказала кардиолог.

Глезер подчеркнула, что многие препараты имеют так называемый синдром отмены. Он проявляется, если человек вдруг прекращает прием.

«Это не особая реакция, просто кончается действие накопленного препарата, если больной пропускает день-два-три, и дальше болезнь возвращается. Поэтому очень важно не прекращать прием. Можно посоветоваться с врачом о дозировках, но это не связано с вакцинацией», — пояснила Глезер.

Прививка — единственная защита

Глезер добавила, что с приходом коронавируса в стране и мире сложилась крайне сложная ситуация. Как и любая другая инфекция, ковид «может приводить к ухудшению хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, способствует развитию тромбоза, обострению ишемической болезни сердца».

«Поэтому единственная на сегодняшний день существующая реальная защита — это прививка. Надо понимать еще такую вещь: от того, что вы сделали укол, вы еще не защищены. Должно пройти время, чтобы выработался иммунитет. Поэтому время терять нельзя, надо идти и прививаться», — сказала Мария Глезер.