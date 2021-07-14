Болезнь звезды как пища для сплетен. Что известно о состоянии Заворотнюк, Мамонова, МакSим и Алферовой

Заболевания не обходят стороной знаменитостей. Тысячи поклонников продолжают с тревогой следить за состоянием звезд, которые борются с различными болезнями, в том числе с ковидом. У одних проблемы со здоровьем начались несколько недель назад, у других — несколько лет. Собрали последнюю информацию о самочувствии знаменитостей, здоровье которых вызывает сильные опасения.

Анастасия Заворотнюк

В сентябре 2019 года СМИ сообщили, что у главной актрисы «Моей прекрасной няни» диагностировали глиобластому — рак мозга. По неподтвержденным данным, она находилась в тяжелом состоянии, а врачи давали неутешительные прогнозы. За это время родные актрисы не сделали ни одного официального заявления о состоянии Заворотнюк. Однако знакомые семьи иногда рассказывают подробности о ее состоянии.

Например, стало известно, что в мае этого года актрисе стало хуже после длительного периода улучшения. Сейчас ее состояние нормализовалось и остается удовлетворительным — врачи смогли вернуть Заворотнюк в стадию ремиссии. Об этом рассказал kр.ru эстрадный режиссер Анатолий Демидов.

Сейчас актриса живет в загородном доме и проводит много времени на воздухе в коляске. При этом за ней постоянно присматривает сиделка. Актриса продолжает принимать обезболивающие.

«Родные говорят, что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания. Но боли не такие сильные, как раньше. <…> К сожалению, длительное лечение — а была и химиотерапия, и гормональная терапия — сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения», — отметил он.

По словам Демидова, из-за этого у Заворотнюк начались проблемы с памятью и речью. Кроме того, пострадали двигательные функции: правая рука частично обездвижена, но лечение, кажется, помогает ее восстановить. Из-за болезни она потеряла волосы и сильно поправилась, но продолжает следить за собой, делает маникюр и макияж.

Сейчас Анастасия Заворотнюк все понимает и может нормально общаться с людьми. Она практически полноценно участвует в воспитании младшей дочери, которая родилась незадолго до обнаружения опухоли.

МакSим

Певицу госпитализировали в середине июня: у нее диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию. Симптомы указывали на COVID-19, но все тесты показывали отрицательный результат. Она попала в больницу сразу после концерта в Казани, на котором выступала уже с высокой температурой.

Врачи выяснили, что у МакSим поражение 75% легких. Чтобы снизить нагрузку на организм, врачи ввели певицу в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ и ЭКМО. Несколько дней назад СМИ сообщили, что в легких певицы начался сильный гнойно-воспалительный процесс, речь может идти о сепсисе.

Генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова опровергла эти слухи. Она заявила, что здоровье МакSим остается без изменений. Более того, певица мелкими шагами идет к улучшению.

«Идем мелкими шагами к улучшению. Поэтому этот яд, который появляется в интернете, кто-то вбрасывает. Будоражат умы людей, начинают такую волну негативную. Все начинают переживать. К сожалению, мы не застрахованы от того, что пишут», — отметила она.

Telegram-канал Life Shot 13 июля опубликовал расшифровку данных компьютерной томографии певицы. Результаты прокомментировал терапевт. По его словам, у МакSим есть несколько серьезных заболеваний, в том числе плеврит, полисинусит и признаки пиелонефрита. Несмотря на это, врач дал обнадеживающий прогноз.

«Это все достаточно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить. У молодых всегда шансы больше», — отметил врач.

Петр Мамонов

Основатель легендарной группы «Звуки Му» Петр Мамонов находится в больнице больше двух недель. У него диагностировали ковид — болезнь протекает очень тяжело, музыкант долгое время провел в коме.

Супруга Мамонова рассказала Пятому каналу, что надежды на выздоровление музыканта почти нет. Раньше он мог иногда дышать сам — сейчас об этом речи уже не идет.

«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. <…> Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там», — отметила она.

Сайт kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что сердце 70-летнего музыканта уже не держит давление. Чтобы оно полностью не остановилось, ему подключили специальный аппарат. Это не первое осложнение: две недели назад у Мамонова отказали почки. Чтобы поддерживать их функцию, врачи установили ему мультфильтрат для гемодиализа.

Несколько дней назад врачи пытались вывести его из комы, но не смогли. По неподтвержденным данным, коронавирус повредил 70% легких.

Ирина Алферова

Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом около двух недель назад — она попала в больницу вместе с мужем. Сперва состояние актрисы вызывало опасения у врачей. Знакомые Алферовой рассказывали, что она находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам.

Сейчас ей стало намного лучше, рассказал художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Он отметил, что актриса лежит в одной палате с мужем и сейчас больше переживает за него, чем за себя. Она настолько окрепла, что уже начала за ним ухаживать.

При этом дочь актрисы Ксения Алферова опровергла информацию о том, что ее маме было плохо.

«Это ложь! Она чувствует себя прекрасно, спасибо», — написала она.