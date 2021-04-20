Болезнь XXI века. Деменцию можно отсрочить, но не всегда предотвратить

Пожилые люди нередко страдают деменцией — деградацией памяти, мышления и поведения. Им становится сложно что-то вспомнить, да и обслуживать свои потребности. Но это лишь поверхностные проблемы, так как главный недостаток синдрома — отсутствие критики к своему здоровью.

Человек за четыре секунды

Несколько лет назад журналисты «Би-би-си» утверждали, что деменция считается «всемирной катастрофой, которая ждет своего часа», а также главной медицинской проблемой начала XXI века. Отмечалось, что каждые четыре секунды кому-то на Земле ставят диагноз старческого слабоумия, а к 2050 году число страдающих от этого синдрома взлетит с 44 до 135 миллионов человек. ВОЗ в 2017 году сообщила, что каждый год деменцию диагностируют у 10 миллионов человек.

Люди скептически относятся к деменции, что впоследствии становится большой проблемой. Борьба со старческим слабоумием должна начинаться на ранних этапах — сразу после диагностирования. Если врач поставил такой диагноз, проблемы с памятью могут проявиться только спустя 10–15 лет. К этому моменту пятая часть ключевых центров памяти головного мозга уже мертва. По этой причине многие профилактические средства становятся бесполезны.

В беседе с «360» профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев отметил, что сейчас в мире около 30 миллионов человек страдают деменцией. Но неофициальные цифры куда выше, ведь некоторые страны просто не диагностируют такие синдромы.

Специалист объяснил, что старческое слабоумие можно предсказать, но у деменции есть разновидности. Например, при болезни Альцгеймера все решает генетика — если в роду были люди с деменцией, то не исключено, что недуг передался следующим поколениям.

Существует также сосудистая деменция. Это заболевание сосудистых стенок, поражение их атеросклеротическим процессом. Такой вид деменции можно предотвратить.

Альцгеймеровскую деменцию предотвратить невозможно, это генетическое заболевание. А сосудистую — профилактика атеросклероза. В какой-то степени она даст профилактический эффект при развитии деменции, если атеросклероз не будет так прогрессировать Юрий Конев.

Важно понимать, что деменция не ограничивается просто забывчивостью. Дементные больные утрачивают возможность делать что-то самостоятельно. В конце концов наступает момент, когда человек перестает принимать решения самостоятельно и себя обеспечивать. И такие люди своих проблем не осознают.

Безразличие к здоровью

Врач-невролог Юрий Андрусов обратил внимание на то, что опасность деменции косвенная. В беседе с «360» он объяснил, что на физическом здоровье нарушение психических функций у человека с деменцией может не сказываться. Иными словами, физически он может быть здоров, а проблемы с памятью и интеллектом будут катастрофические.

Впоследствии у человека могут возникнуть проблемы и с физическим здоровьем. Ведь пациент перестает осознавать наличие проблемы, а если ему нужно принять лекарство, то просто забывает это сделать.

На запущенных стадиях, когда больной теряет возможность к самостоятельному существованию, к самообслуживанию, начинают присоединяться проблемы со здоровьем, связанные с малой подвижностью Юрий Андрусов.

Из неподвижности вытекают проблемы с сердечно-сосудистой системой, риск развития пневмонии, инфекционных процессов мочевыделительной системы.

«Со степенью прогрессирования деменции критика к своему состоянию уменьшается. Человек потихоньку перестает понимать, что у него есть проблема», — сказал Андрусов.

Больные часто пытаются это скрыть, но очень быстро это становится заметно для родственников. Сам же человек перестает отдавать себе отчет, хорошо дела обстоят с его здоровьем или нет.

Предсказать деменцию

Андрусов объяснил, что следить за деменцией нужно еще с молодого возраста. Если на этом этапе жизни человек страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, атеросклерозом, если у него высокий уровень холестерина, диабет, то он уже находится в группе риска в плане развития сосудистой деменции.

Лайфхаков, которые бы помогли не допустить болезнь Альцгеймера, не существует. Если человек генетически к ней предрасположен, то принять превентивные меры не получится, их просто нет.

Избежать деменции, вызванной проблемами с сосудами, поможет здоровый образ жизни. По словам Андрусова, прослеживается тенденция к тому, что у людей с исходно более высоким уровнем интеллекта прогрессирование когнитивных нарушений происходит медленнее.

Другими словами, нужно нагружать память. В этом могут помочь чтение, разгадывание ребусов, кроссвордов. Занятия художественной деятельностью также не повредят.