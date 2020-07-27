Болезнь сытой жизни. Сахарный диабет расходится по России

За последние девять лет количество россиян, страдающих сахарным диабетом, выросло на 27%. Причины — ухудшение ситуации с ожирением, а также повышение качества медицинской помощи и доступности диагностики. Как распознать болезнь и кто находится в зоне риска?

В 2019 году в России выявили 410,5 тысячи новых случаев сахарного диабета. В 2010 году таких пациентов было на 27% меньше — 323,9 тысячи человек, сообщил RT. Уровень заболеваемости, то есть количество новых новых случаев на 100 тысяч человек, выросло на 22,5% — с 228,3 до 279,7 тысячи.

А как установили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, риск смерти от коронавирусой инфекции у диабетиков в 12 раз выше, чем у здоровых людей. Ведь болезнь бьет по иммунной и сердечно-сосудистым системам, нарушает работу почек и так далее.

С 45 лет нужно ежегодно проверять уровень сахара в крови, сообщил «360» старший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ Илья Барсуков. Возраст — фактор риска развития болезни. Сдавать анализы нужно россиянам с ожирением любого типа, если диабетом болеет кто-то из родителей и других родственников или если человек принимает глюкокортикоидные препараты.

Симптоматика же проявляется, когда диабет уже есть, а возможно, начались и осложнения. Это сухость во рту, жажда, беспричинная потеря массы тела, слабость, сухость и плохое состояние кожи.

В мире все больше людей с диабетом

На рост заболеваемости диабетом повлияли несколько факторов, пояснил Барсуков. Реальное ухудшение ситуации — рост пациентов с диабетом второго типа — фиксируется во всем мире из-за ожирения по типу «яблока», когда живот большой, а руки и ноги тонкие, неправильного образа жизни и снижения физической активности. То есть когда люди много едят и мало двигаются.

«Второе — улучшение выявляемости с внедрением широкой диспансеризации и спецпрограмм по раннему выявлению диабета. Каков процент вклада одного и другого, никто не знает. Наши ведущие эндокринологические эксперты и специальные исследования показывают, что реальная заболеваемость диабетом выше, чем та, что мы фиксируем, на 50% минимум. Не выявленного много», — отметил медик.

В среднем в мире болеют сахарным диабетом 4–6% людей. Но средний возраст населения растет, а доля диабетиков в старшей возрастной группе (от 70 лет) колеблется в пределах 20–30%. Чем сильнее будет стареть человечество, тем больше будет людей с диабетом.

Заболеваемость диабетом во всех странах динамически увеличивается, согласен доцент кафедры эндокринологии МОНИКИ, врач-эндокринолог Юрий Редькин. Одна из самых частых причин — лишний вес и сопутствующие ему заболевания.

«СМИ очень часто освещают тему сахарного диабета, рассказывают о его симптомах, как его диагностировать. Это у всех на слуху, поэтому люди на это обращают внимание. В системе здравоохранения отработаны поголовные медосмотры, туда входит определение глюкозы в крови. Поэтому выявляется все чаще, чем было раньше», — подтвердил эндокринолог.

Карта диабета в России

По данным Минздрава, больше всего новых пациентов с диабетом проживает в Краснодарском крае (475,2 случая на 100 тысяч человек), в Ленинградской (435,4), Ростовской (428,3), Кировской (413,3) и Оренбургской (400,4) областях. Что касается южных регионов, то именно туда в последние годы переезжает много выходящих на пенсию россиян. В других регионах, вероятнее всего, повысилось качество медобслуживания и изменилась система учета диабетиков.

«Поэтому и произошел такой резкий перепад. Я не думаю, что там резко что-то ухудшилось, потому-то что-то произошло. Диабет не возникает от распыления чего-то. Или от климата, экологии — прямого влияния на диабет они не оказывают. Если бы это было, было бы в масштабах страны», — уточнил Барсуков.

Меньше всего диабетиков в Чечне (64,1), Дагестане (100,1), Приморье (112,2), Ингушетии (115,4) и Забайкалье (136,6). Чтобы понять, почему в ряде регионов так мало новых случаев, нужно смотреть данные по реальной диспансеризации и численности жителей с ожирением. В Подмосковье, например, около 30% взрослых имеют лишний вес. Поэтому диабетиков достаточно много — около 250 тысяч.