COVID-19 назвали болезнью старения. Но есть способы этого избежать

Коронавирусная инфекция способна запускать в организме процессы старения. Это приводит к тому, что после выздоровления человеку требуется длительная реабилитация. По мнению специалистов, причиной такой реакции являются сопутствующие заболевания пациентов и негативное влияние возбудителя на основные системы организма.

Маркеры старения

С заявлением о возможном влиянии коронавируса на старение организма выступила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева. Она пояснила, что ряд ученых уже напрямую называют коронавирусную инфекцию болезнью старения.

«Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения», — заявила она.

Специалист отметила, что этот фактор нужно учитывать, когда речь идет о периоде реабилитации. По ее словам, кроме основных симптомов заражения коронавирусом в виде лихорадки, кашля и одышки у пожилых пациентов происходит делирий — расстройство центральной нервной системы. Ткачева считает, что этот фактор нужно учитывать при постановке диагноза и последующем осмотре выздоровевших пациентов.

Ольга Ткачева ранее объясняла, что повышенные риски заражения пожилых людей коронавирусом связаны с несколькими факторами. Первый — слабая работа иммунной системы.

«У немолодого больного нет в организме клеток, которые могут среагировать именно на новую инфекцию. У такого человека выработался иммунитет к вирусам, которые он встречал в жизни, таким как грипп, аденовирусные инфекции. Но коронавирус организм видит первый раз, а так называемых наивных, то есть молодых клеток, которые могут быстро перестроиться и защитить от болезни, у него мало», — объяснила Ткачева в интервью изданию «Бизнес Онлайн».

Второй причиной она назвала хронические заболевания, которые есть у пожилых людей В этом случае коронавирусная инфекция протекает особенно тяжело. Еще одним фактором является старческая астения или синдром хрупкости.

У этого состояния пять симптомов: нарушение памяти, снижение скорости передвижения, мышечной массы и общего веса, хрупкость костей. Все вместе это признаки биологической старости и изношенности организма.



Астения наступает, когда в нескольких системах организма накапливается предельный уровень повреждения на клеточном уровне. В результате любая инфекция может привести к серьезным, а иногда и летальным последствиям.

Для того, чтобы не допустить синдрома хрупкости в старости, нужно как можно дольше сохранять высокую физическую активность, следить за питанием и не злоупотреблять лекарствами.

Как измерить старость?

Скорость процесса старения каждого человека индивидуальна и зависит от многих признаков. Но от чего зависит наступление старости и по какой амплитуде ее нужно измерять ученые не договорились до сих пор. Об этом заявил в беседе с «360» Кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев.

Он рассказал, что 30 лет назад группа украинских ученых в течении полугода сравнивала работу систем организма людей средних лет и пожилых, чтобы вычислить среднее число биологического возраста. Но погрешность в их результатах составляла плюс-минус 20 лет.

«Мы тоже брали эту систему и по ней меряли. Получилось так, что к нам приходила женщина 40 лет, а ей, по этим данным, 17 лет. Но при этом все ее проблемы — все были при ней. Поэтому вопрос, как определить биологический возраст до сих пор не решен», — рассказал эксперт.

По его словам, для определения биологического возраста человека требуется взять образцы всех его тканей и провести исследования, при этом нужно учитывать, что некоторые клетки человеческого организма не стареют совсем.

Говоря о влиянии коронавирусной инфекции на процессы старения Валерий Мамаев пояснил, что заболевание сказывается на работе многих систем организма: нервной анаэробной, сердечно-сосудистой. Все это приводит к повышенной реакции.

«Различные системы подвергаются атаке токсических веществ, которые выделяются при этой патологии. Основная задача — как-то замедлить этот процессы. То есть сделать все, чтобы у человека не было осложнений», — пояснил он. Он отметил, что подобная реакция совсем не говорит о запуске процесса старения организма.