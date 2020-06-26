Болезнь-хамелеон. Где в Подмосковье можно получить помощь при рассеянном склерозе

Почти 2,5 миллиона человек в мире страдают рассеянным склерозом. Эта цифра — население двух крупных городов, например, Новосибирска и Екатеринбурга. Мы часто думаем, что склероз — болезнь стариков, и когда что-то забываем, отшучиваемся — «наверное, это склероз». Но мало кто знает, что заболеть можно и в 20, и в 30 лет. Рассеянный склероз не связан с возрастом и начинается неожиданно.

Из редкого заболевания склероз уже превратился в довольно распространенное. При этом о проблеме говорить особо не принято: человек становится практически беспомощным, не может работать, впадает в депрессию. Склероз неизлечим, но в России есть бесплатная терапия: пациенты могут получить помощь в рамках госпрограммы «14 высокозатратных нозологий». И как раз сейчас в Московской области начинается сбор заявок на централизованную закупку лекарств на следующий год. Но что такое склероз, неужели только нарушения памяти?

«Рассеянность значит множественность поражений. Склероз — формирование нескольких очагов в головном мозге. В виде сначала активного воспалительного процесса и разрушения нервной системы очагового, гнездового в разных местах головного мозга, а потом происходит организация этого заболевания и формирование таких рубчиков в головном мозге», — рассказал «360» главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье рассеянным склерозом страдают более четырех тысяч человек. Жизнь больного — как американские горки. Организм будто начинает воевать сам с собой. Иногда может пропасть зрение на одном глазу. А потом — резко восстановиться. Потом внезапно начинают неметь руки или ноги. Симптомы нестабильны. Эту болезнь врачи еще называют хамелеоном: то обострение, то ремиссия.

Точные причины развития рассеянного склероза до сих пор неизвестны. Предполагают, что все дело в нехватке витамина D (ведь чаще всего болеют народы северных стран) или наследственности.

Многие годы обсуждалось возможное вирусное поражение нервной системы. Сейчас говорят о некой возможной генетической предрасположенности к этому заболеванию Ринат Богданов главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области.

Симптомы необходимо выявить как можно раньше и вовремя начать терапию. В Москве, на улице Щепкина, 61/2, строение 5 (корпус 10), на базе неврологического отделения МОНИКИ работает Центр рассеянного склероза. Пациенты туда приходят регулярно, чтобы врачи отслеживали эффективность лечения и назначали препараты для терапии. С помощью МРТ отслеживают течение болезни.

«Чтобы определить активность процесса, вводится контрастное вещество. Если очаги активны, то накапливают контраст. Если заболевание в такой подострой фазе, то накоплений нет. В зависимости от этого назначается лечение. Если процесс активный, то там уже неврологи назначают определенные препараты», — рассказала врач-рентгенолог Мария Игнатова.

Источник фото: телеканал «360»

Пациентам назначают лекарственную терапию. Она помогает легче переживать обострения.

«Задача терапии какая? Если это обострение, то снять обострение — для этого используют глюккортикоиды, самые мощные препараты, блокирующие иммунный ответ и воспаления, далее потом назначаются препараты, меняющие течение рассеянного склероза — группа „Питерс“ так называемая», — подчеркнул Ринат Богданов.

Источник фото: телеканал «360»

Неврологи центра также ведут работу с «Общественной организацией инвалидов — больных рассеянным склерозом». Ведь лекарства и обследования — это только часть жизни пациента, труднее всего выстроить отношения с семьей и обществом. Не каждый может принять то, что его близкому человеку постоянно нужна помощь. Поэтому частью лечения должна быть психотерапия, в том числе семейная.

Но самое важное — с этим заболеванием можно научиться жить. Главное — доверить свое здоровье профессионалам и соблюдать их рекомендации.