Причиной отравления более сотни дагестанцев стала грязная питьевая вода, а теперь у 19 пациентов обнаружили дизентерию. «Болезнь грязных рук» до сих пор существует по всему миру, хотя достаточно соблюдать элементарные правила гигиены, чтобы не заразиться.

С 12 января в Буйнакске, Республика Дагестан, число отравившихся жителей увеличилось до 115 человек, 97 из них дети. Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что причиной массового отравления стала грязная вода из-под крана. По этому факту правоохранители уже начали расследование.

В городе вскоре усилили контроль за качеством питьевой воды, а людям посоветовали пока не пользоваться водопроводной водой для мытья овощей и фруктов, а также для готовки, максимально тщательно соблюдать гигиену. В городе временно приостановили работу школ-интернатов.

Тяжелая болезнь

У 19 из почти сотни отравившихся врачи уже нашли дизентерию, бактериальную инфекцию с инкубационным периодом от 12 часов до трех дней.

Эта болезнь, как объяснил «360» врач-инфекционист Илья Акинфиев, в основном передается как раз через воду или еду, а симптомы очень схожи с признаками обычного отравления: головная боль, ломота, боль в животе, частый жидкий стул со слизью и прожилками крови, также вероятно повышение температуры, отсутствие аппетита и рвота.

Самое опасное в дизентерии, по словам врача, именно сильное обезвоживание. Из-за того, что частый жидкий стул и рвота могут долго не прекращаться, человек теряет много жидкости. Это не только стресс для организма, но и серьезная угроза. Вместе с жидкостью вымываются микроэлементы и минералы, кровь может становиться гуще, повышается риск осложнений.

«Группой риска по осложнениям являются дети и старики, потому что они крайне быстро обезвоживаются из-за рвоты и диареи. От обезвоживания начинают проявляться осложнения, которые могут задействовать и сердечную систему, и мочеполовую, например вызвать нарушение работы почек», — объяснил врач.

Простое лечение

Лечится дизентерия довольно просто — обычными антибиотиками. По словам Акинфеева, хватает даже пенициллина. Однако перед тем как давать антибактериальную терапию пациенту, необходимо справиться с обезвоживанием.

«Первая задача все-таки за восстановлением кислотно-щелочного баланса и восстановлением жидкости. Различные кислотно-щелочные составы будут давать пить, а если потеря жидкости высокая, то дают капельно внутривенные растворы, а иногда и струйно, если очень быстрая потеря жидкости», — объяснил он.

Также довольно просты меры предосторожности, которые могут избавить человека от опасной и неприятной болезни. Прежде всего, нужно часто и хорошо мыть руки, «чему нас научил 2020-й», отметил Акинфеев.

Второе, не менее важное правило — пить только ту воду, в чистоте которой уверен. Врач предостерег от того, чтобы пить некипяченую и небутилированную воду, например из водопровода или из водоемов.

Также есть риск заразиться дизентерией через пищу, здесь опасность может представлять как зараженный или испорченный продукт, так и сотрудник общепита — носитель дизентерии.

«Чтобы такого не происходило, есть вакцина от дизентерии, ежегодно все пищевики в обязательном порядке вакцинируются и проходят осмотры», — успокоил Акинфеев.