Более консервативный римский понтифик может расколоть церковь. Кто станет преемником папы Франциска

Папа Франциск может отречься от Апостольского престола из-за состояния здоровья. Предсказать его преемника пока невозможно, но новый папа вряд ли будет консервативнее нынешнего. Религиовед Роман Лункин отметил, что явный уход в одну из сторон — консерватизм или либерализм — может расколоть церковь.

По сообщениям газеты «Libero», папа римский может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. В июле 84-летнему Франциску провели операцию на кишечнике, после которой он до сих пор восстанавливается. Это не первые проблемы, которые возникли у понтифика за последнее время. Ранее он жаловался на боли в ногах, а в период Рождества и Нового года не смог посетить часть мероприятий из-за воспаления седалищного нерва.

У престола папа находится уже девятый год. В 2014 году он говорил, что отречется от него только по серьезным причинам. Среди них он упоминал проблемы со здоровьем.

Руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин также заявил, что уход папы может быть связан только с этим. Если его предшественник Бенедикт XVI в 85 лет ушел из-за внутренних проблем — коррупция и секс-скандалы — то у Франциска такого не будет.

«Нынешний папа вдохновил многих, когда только был избран. Это было всеобщее ликование. Он участвовал в разных молодежных встречах. Он был активный, энергичный и открытый миру. <…> Сейчас он не может так же полноценно ездить по всему миру и воплощать этот образ», — отметил Лункин.

Раскол и оппозиция

Помимо проблем со здоровьем у папы Франциска есть еще и довольно большая оппозиция. По словам религиоведа Лункина, для современной истории уникально и то, что сам понтифик признает ее наличие. Традиционалистам не нравится излишняя открытость нынешнего папы, но настолько ли они сильны, чтобы убрать его? Ответа на этот вопрос мы не узнаем в ближайшие десятилетия, но сам папа оппозиции не боится. И она к расколу церкви не приведет.

Как отметил собеседник «360», к разладу внутри может привести как раз более консервативный папа. В католической церкви в большом масштабе, включая Европу и Латинскую Америку, произошел поворот сознания. Западный мир стал воспринимать веру через призму либеральной демократии. Отношение к лгбт и разводам стало более мягким и толерантным. Это по прежнему не поощряется, но уже и не так сильно порицается.

Католическая церковь изменилась и более консервативный папа расколет ее в разы сильнее, чем Франциск. Задача папы в том, чтобы от церкви не ушли ни либералы, ни консерваторы. Например, поляки сильно ругают понтифика, но они по-прежнему остаются внутри.

Кто заменит Франциска

На этом предположения Лункина в отношении следующего папы закончились. Эксперт объяснил, что религиозная среда никогда до конца не раскрывает своих тайн и того, что происходит внутри. Простая публика не узнает, какие кандидаты могут появиться в самый последний момент.

Формально можно говорить о том, что на папский престол будут претендовать кардиналы, потому что у них соответствующая должность и опыт. Однако это могут быть кардиналы самых разных стран, культур и сфер. Немногие в 2013 году предполагали, что следующим понтификом сделают кардинала из Латинской Америки. Вот и сейчас есть достаточно большой простор для спекуляций и назвать конкретного человека невозможно.

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