Более 80 погибших и сотня пострадавших. Главное о пожаре в ковидной больнице Багдада

Накануне вечером в больнице Багдада произошел взрыв кислородных баллонов. Пожар, который образовался в результате, унес жизни 82 человек. «360» собрал главное об этом событии.

Пожар произошел в клинике для больных ковидом «Ибн аль-Хатыб» на юге Багдада в Ираке. Сначала власти сообщили о 21 погибшем и 40 пострадавших. После число погибших увеличилось до 55 человек. По последним данным, жертвами стали 82 пациента.

Причина пожара

В больнице в момент происшествия находились около 120 пациентов. Изначально были спасены примерно 90 человек. Их перевезли в другие больницы Багдада. Тогда власти предупредили, что количество жертв может вырасти.

После взрыва языки пламени быстро охватили здание, через некоторое время оно выгорело почти полностью. По данным телеканала Al-Hadath, взрыв произошел в хранилище с кислородными баллонами, расположенном на втором этаже учреждения, где находилась реанимация для тяжелобольных с ковидом.

Когда вспыхнул огонь, люди пытались найти выход, но в помещениях было сильное задымление. Также выяснилось, что в больнице не было противопожарных систем, а помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими заявил, что уже организовано расследование, которое выяснит точные причины и обстоятельства происшествия. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Кто виноват

Местные СМИ пишут, что многие пациенты умерли из-за отравления угарным газом. В результате премьер-министр Ирака поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования. Также под стражей сейчас находятся начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. По последней версии, жертвами стали 82 человека, еще 110 пострадали. В Ираке объявлен трехдневный траур по погибшим.

С пожаром боролись около 30 пожарных расчетов. Десятки местных жителей не остались равнодушными и помогали спасателям тушить огонь. По предварительным подсчетам, спасти удалось более 200 пациентов.