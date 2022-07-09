Более 150 тысяч верующих на 57 площадках. Как отметили Курбан-байрам в Подмосковье

Мусульмане встретили один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. Коллективные молитвы прошли почти во всех городских округах Подмосковья. Для верующих подготовили 57 площадок, главной из которых стала мечеть «Нурулла — Свет Аллаха» в Солнечногорске. Всего в праздновании поучаствовали более 150 тысяч человек.

Курбан-байрам в Подмосковье

Праздничный намаз в мечетях проходил ранним утром. Курбан-байрам отмечают в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. В этот день верующие вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети, раздают милостыню бедным и голодающим. Празднование продлится три дня.

На главной площадке муфтий Московской области Рушан Аббясов обратится к единоверцам с духовным наставлением. Он также поблагодарил правоохранителей, подмосковные власти и волонтеров за помощь в организации праздника.

Поздравил верующих и глава региона Андрей Воробьев. Он отметил, что в Московской области мусульмане вносят большой вклад в воспитание духовности и сохранение традиций. Многие занимаются благотворительностью, за что губернатор высказал слова благодарности.

«Сегодня у вас есть очень хорошая возможность, собравшись за праздничным столом, выразить свою признательность родным, всем близким, пожелать друг другу всего самого лучшего. Пусть ваши дома всегда хранят атмосферу тепла и доброты, а дорогие вам люди будут здоровы и счастливы», — сказал Воробьев.

Источник фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья

Для празднований в 41 городском округе подготовили 57 площадок. Всего Курбан-байрам в Подмосковье отметили порядка 154 тысяч человек. По данным Министерства информационных и социальных коммуникаций области, самыми многолюдными оказались площадки в Подольске. Там собрались 14,7 тысячи человек. В Щелково, Солнечногорске и Котельниках на молитву пришли по 10 тысяч верующих.

В Богородском и Мытищах праздничные мероприятия собрали по 9,5 тысячи человек. Намаз в Мытищах провели на стадионе «Строитель».

В Балашихе девять тысяч мусульман совершили праздничную молитву, а в Красногорске — 8,2 тысячи.

Заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев поздравил всех мусульман округа с праздником.

«От всего сердца поздравляем вас и представителей Щелковской мусульманской общины с праздником Курбан-байрам. От всей души благодарим вас за неравнодушное отношение к судьбе городского округа. Пусть во всех семьях всегда царят мир, гармония, любовь и благополучие», — пожелал он.

На торжественную молитву на стадионе в Рузском округе пришли 899 верующих. Намаз провел имам Ильдар хазрат Байбеков. За всю историю округа эта молитва стала самой массовой.

Перед праздником для мусульман подготовили точки, где они могли купить халяльную продукцию к столу. Всего в Подмосковье насчитывается 173 магазина с такими товарами. Больше всего магазинов и павильонов оказалось в городских округах Фрязино, Мытищи, Одинцовский, Раменский и Дубна.

Как отмечал Аббясов, верующие смогут совершить обряд жертвоприношения на скотобойнях и в других специально отведенных местах. Еще для них доступна возможность заказать обряд жертвенного животного.

Празднование в Москве

Площадки для празднования Курбан-байрама подготовили не только в Подмосковье, но и в Москве.

«По данным столичного ГУВД, в московские мечети и близлежащие территории, которые в такие дни используются как временные молитвенные площадки, пришли более 250 тысяч последователей ислама», — сообщил РИА «Новости» Аббясов.

Всех российских мусульман с праздником поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Курбан-байрам знаменует паломничества к древним исламским святыням и несет в себе глубокий нравственный смысл.

«Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», — сказал глава государства.

Он пожелал всем верующим здоровья, успехов, счастья и благоденствия.