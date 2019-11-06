На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко. Его подозревают в госизмене и хищении бюджетных средств при застройке столицы. По мнению политолога Алексея Якубина, происходящее — не более чем борьба за Киев. На градоначальника пытаются повлиять, но вряд ли посадят.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о госизмене и хищении средств против киевского мэра Виталия Кличко и двух его замов, передает информагентство «Украинские новости». По данным издания, дело завели после жалобы депутатов горсовета. Они заподозрили градоначальника в злоупотреблении властью и хищении денег при застройке украинской столицы, в частности, реконструкции Шуляевского моста.

«Придется оправдываться». Политолог — об уголовном деле в отношении Кличко Подробнее

Сооружение частично обрушилось в 2017 году, сообщал 24 телеканал. На восстановление «уставшего», как выразился Кличко, путепровода выделили около 900 миллионов в рублевом эквиваленте.

Также, по мнению парламентариев, вместе с членами городской администрации Кличко мог завышать стоимость строительных работ, финансируемых из бюджета. А кроме того, содействовал обогащению знакомых за счет городских средств. Например, позволял самовольный захват земли и реконструкцию жилых и нежилых зданий и несанкционированную застройку.

Дело против Кличко возбудили по решению Антикоррупционного суда Украины от 18 октября, куда поступила жалоба о бездействии НАБУ. А уже 25 октября группа депутатов горсовета опубликовала в Facebook открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой очистить Киев от коррупции и уволить Кличко с должности мэра.

Пугнуть мэра

Украинский политолог Алексей Якубин пояснил «360», что в украинской столице наблюдается борьба за власть. Так, Кабмин посоветовал Зеленскому уволить Кличко с должности мэра. В ответ тот подал в суд уже на премьера Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана.

Кабмин Украины рекомендовал уволить Кличко Подробнее

Последний, кстати, активно выступал против Кличко, предлагая сместить его с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), назначив туда экс-гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко. А по возможности еще и провести досрочные выборы мэра столицы.

Но план не сработал. Хотя в октябре Верховная рада приняла закон «О столице», по которому мэр перестал автоматически являться еще и руководителем КГГА. Градоначальник с этим не согласился и снова подал иски из-за решения Кабмина.

«Так как досрочных выборов не будет, с Кличко как-то решили жить. Параллельно с этим мы видим судебные процессы. Он подает в суд на представителей органов власти, а против него НАБУ открывает дела. Мне кажется, это стоит рассматривать как часть продолжающейся борьбы за Киев», — сказал политолог.

Повлиять на Кличко

Политолог не исключил, что подозрение в госизмене может быть связано с желанием противников Кличко добавить в его дело «нотку действий против государства». Параллельно на ситуацию накладывается антикоррупционный нюанс, связанный с НАБУ.

Королева Киева. Чего достиг Виталий Кличко в качестве мэра Подробнее

«По большому счету, эти новые антикоррупционные органы, в том числе НАБУ, являются лидерами антидоверия. С 2014 года на них потратили из бюджета свыше 12 миллиардов гривен, то есть почти полмиллиарда долларов. А эффекта особого нет. Складывается впечатление, что эти органы пытаются создать новый образ, начав расследование», — уточнил Якубин.

Пока, считает политолог, возбужденные дела готовят почву для будущих выборов мэра в 2020 году. Правда, пока не ясно, состоятся ли они по графику осенью, или пройдут досрочно весной. Что же касается итогов расследования, Якубин напомнил, что пока с посадками украинских топ-чиновников, за исключением Надежды Савченко, «как-то не очень».

«Возможно, это просто один из инструментов влияния на Кличко. Хотя, насколько я понимаю, какие-то договоренности между ним и новой властью уже есть. Тот факт, что четвертая неделя идет, а тот же Ткаченко официально не назначен на должность главы КГГА говорит о многом», — заключил политолог.