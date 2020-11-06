Бойцы-мусульмане заступились за пророка. Реакция дошла до оскорблений

История с карикатурами на пророка Мухаммеда и заявлениями президента Франции возмутила спортсменов-мусульман. Боец ММА Магомед Исмаилов оскорбил Ксению Собчак за поддержку президента Франции. Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал Макрона, чем сподвиг поклонников на акции возмущения. А пакистанский теннисист Айсам-уль-Хак Куреши объявил мирный протест.

Обещание Эммануэля Макрона продолжить публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда возмутило многих мусульман. Среди них — известные спортсмены, которые свою точку зрения решили не скрывать.

Реакция в России

Первым по этому поводу высказался российский боец Хабиб Нурмагомедов. В своем Instagram он опубликовал фотографию Макрона со следом от обуви.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал он.

Боец отметил, что все провокации «им выйдут боком». После этого у посольства Франции в Москве прошел митинг, участники которого принесли то же фото со следом от обуви. Этот же снимок размещали на полу в общественных местах в разных городах России.

В комментариях под его постом отписалось много других известных спортсменов. Большинство ограничились поддерживающими или приветственными эмодзи. Среди них оказался чемпион России по кикбоксингу и рукопашному бою Зураб Бетергараев, президент Федерации ММА Саратовской области Даци Дациев, бывшие и нынешние спортсмены UFC Гасан Умалатов, Рамазан Эмеев и Забит Магомедшарипов. Нашелся даже комментарий от бразильского бойца смешанных единоборств Ренцо Грейси.

В своем закрытом Instagram Хабиба поддержал полузащитник футбольного клуба «Химки» Резиуан Мирзов. Он выложил идентичную фотографию Макрона с лаконичной подписью: «Воистину Аллах скор в расчете».

Источник фото: Instagram

Бывший футболист «Анжи» Шамиль Лахиялов тоже оказался солидарен с Хабибом. Он подчеркнул, что нельзя играть на чувствах верующих и свобода слова их затрагивать не должна.

«Я думаю, что в каждой свободе есть ограничения. Поэтому, думаю, немного стоит уважать чувства верующих людей. Какой вижу выход из сложившейся ситуации? Они столько дров наломали, что сейчас я не вижу выхода из этой ситуации. Но я думаю, что каждая из сторон должна извиниться и прийти к мирному согласию», — сказал в Лахиялов Sport24.

Попутно он напомнил о двойных стандартах Европы. Ведь задевать чувства секс-меньшинств там запрещают, а вот обидеть полтора миллиарда верующих не боятся.

С жесткой критикой в своем Instagram выступил боец ММА Магомед Исмаилов. Правда, накинулся он на телеведущую Ксению Собчак. Все из-за того, что она поддержала Макрона и назвала его своим героем.

«Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать. Ты — грязное и тупое животное. Ты, словно цветочек, произросла из кучи дерьма. Несмотря на твой вид, на то, что ты девушка, от тебя стабильно воняет говном. Это немного свободы слова для тебя», — сказал он в своем видеоролике.

Исмаилов также попросил людей не путать вседозволенность со свободой слова. По его словам, нельзя просто так оскорблять человека и задевать его чувства.

Позже в интервью для Sport24 спортсмен объяснил, что специально хотел задеть Собчак, потому что она оскорбила чувства мусульман. При этом он отметил, что оскорбил бы и президента Франции, если бы знал, что тот услышит.

Реакция за рубежом

Звезда пакистанского тенниса Айсам-уль-Хак Куреши выразил протест против президента Франции Эммануэля Макрона во время теннисного турнира Paris Masters Tennis на этой неделе. В видеообращении, отправленном на Geo.tv, Айсам сказал, что будет носить белую повязку на руке, чтобы мирно протестовать против президента Франции и кощунственных публикаций.

«Я буду носить белую повязку всю эту неделю на Paris Masters в качестве мирного протеста против президента Франции, который, к сожалению и разочарованию, поддерживает и поощряет такое поведение, при котором людям разрешено не уважать религию ислама и высмеивать нашего пророка Мухаммеда (мир ему и благословение)», — сказал спортсмен.

Он призвал и других спортсменов поддержать его протест.

Бывший пакистанский игрок в крикет Шоаиб Ахтар раскритиковал французское правительство в своем Twitter. Он высмеял их попытки остановить бойкот французских товаров.

«Макрон: Франция не откажется от наших карикатур. Также Макрон: мусульманские страны, пожалуйста, откажитесь от своего призыва бойкотировать французские товары. Если у вас есть свобода ненавидеть, у нас есть свобода отвергать вашу ненависть», — написал спортсмен.

Игрок «Арсенала» Месут Озил также выступил против оскорблений ислама в своем Twittеr. Турецкий полузащитник немецкого происхождения опубликовал фото, на котором он изображен в священном городе Мекка с цитатой из Корана.

«Бог говорит в Коране: „Кто бы ни убил невиновного человека, тот будет таким, как если бы он убил все человечество, и кто бы ни спас жизнь одного, будет таким, как будто он спас жизнь всему человечеству“», — гласит подпись.

Саму публикацию он подписал словами: «Терроризму нет места в исламе».

Из-за статьи газеты The Sun появились слухи о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинул сборную Франции. И все из-за комментариев президента страны Эммануэля Макрона. Футболист опроверг эти сообщения и в Twitter, и в Instagram.

«Я потрясен, зол, шокирован и разочарован, некоторые „СМИ“ используют меня, чтобы делать фальшивые заголовки на чувствительную тему текущих событий во Франции, добавляя к этому мою религию и сборную Франции. Я против любых форм террора и насилия. Моя религия — религия мира и любви, и ее нужно уважать», — заявил Погба.

Он также подчеркнул, что подает в суд на издателей и тех, кто распространял эти фальшивые новости. Других комментариев по этой теме от спортсмена не поступало.