Бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Он сбежал, а в соцсетях сравнил ситуацию с делом Шурыгиной

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на два месяца уроженца Таджикистана Салимджона Ширинова, который напоил водкой 13-летнюю девочку, и, воспользовавшись ее беспомощностью, изнасиловал. Преступник объявлен в международный розыск.

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Следователи предполагают, что 22-летний мужчина 4 декабря подпоил несовершеннолетнюю девочку у себя дома в поселке Металлострой, и изнасиловал ее. Пострадавшая обратилась в больницу. Гинекологи острой патологии не нашли. Как сообщили «Невские новости», он приехал в Санкт-Петербург на заработки в сентябре 2019 года, но нигде не зарегистрировался.

«В поселке Металлострой города Колпино 4 декабря в период с 17:28 до 23:59 в неустановленной квартире неизвестный по имени Салимжон после совместного распития спиртных напитков вступил в половое сношение с находившейся в гостях несовершеннолетней 2006 года рождения. Девочка не состоит на учете в ОДН (отдел по делам несовершеннолетних — прим. ред.), — сообщило издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подросток обратился в детскую городскую больницу № 5. День спустя ее отпустили. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

Объединенная пресс-служба судов города назвала Ширинова бойцом ММА.

Как сообщила «Фонтанка», девочка поссорилась с матерью и ушла ночевать к Салимджону, с которым была знакома.

Профиль Ширинова есть на сайте чемпионата по уличным боям «Стрелка». Там сказано, что первый и единственный бой мужчин состоялся осенью 2017 года и закончился победой.

В паблике STRELKA появился пост о заочном аресте Ширинова. Участники сообщества возмутились, с каких пор бойцом ММА называют «безработного любителя алкоголя», который поучаствовал в «стрелке»?

«Обычный бездельник изнасиловал девочку. И все! Не боец ММА, не таджик — он просто насильник и педофил», — заявили пользователи.

12 декабря суд вынес постановление о заключении под стражу Салимджона Ширинова. Мера пресечения — заочная, так как подозреваемый находится в бегах, а с 11 декабря в международном розыске.

На своей странице в «ВКонтакте» молодой человек оправдывает себя и опровергает факт изнасилования. Он заявил, что «дурно воспитанная» девочка пришла к нему уже нетрезвой, и захотела интимной близости. Он ответил ей отказом «из-за своих принципов», чем разозлил ее. В итоге 13-летняя пострадавшая решила ему отомстить.

«И тогда в голове девочки-ребенка возникает такой коварный план мести, как рассказать маме историю об ее изнасиловании и, в последствии, написать заявление в полицию», — отметил Салимджон, сравнив пострадавшую с другой жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной.

Однако, почему он скрывается от российских правоохранительных органов и где сейчас находится, он не объясняет.