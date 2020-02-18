«Бойскауты Америки» обанкротились из-за педофилов. Как культовая детская организация пошла ко дну

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Знаменитая организация уже подала заявление о банкротстве в суд. Это на время приостановит текущие иски. Адвокат Гилион Дюмас, занимающийся более чем 10 делами против скаутов, считает, что отсрочка может занять годы. Так компания сможет привести в порядок свои финансы.

Сторона защиты предполагаемых жертв уверена, что «Бойскауты Америки» просто хотят защитить миллиарды других активов, среди которых недвижимость, принадлежащая местным советам.

Глава одной из юридических фирм Майкл Пфау рассказал, что его организация представляет интересы около 300 бывших бойскаутов из разных штатов. Адвокат Пол Монс отметил, что занимается делами еще «сотен жертв» сексуального насилия. В нескольких исках есть данные о порнографии и принудительном сексе, в том числе оральном.

В прошлом году американский адвокат Джефф Андерсон сообщил, что 130 руководителей «Бойскаутов Америки» в Нью-Йорке совершали сексуальные надругательства над детьми. Еще 50 педофилов нашли среди лидеров молодежного движения в Нью-Джерси. «Это еще не все. Работа только началась», — заявил тогда Андерсон. Он отметил, что знает как минимум о 7819 случаях сексуального насилия над детьми, которые произошли с 1944 по 2016 год.

Бойскауты и девушки-скауты — часть американской культуры. Так считает советник Демократической партии США Антон Конев. По его мнению, они были очень популярны.

«Однако со временем у юных парней и девушек появляется все больше возможностей для участия в общественных работах и доминирование этих двух групп становится все менее значимым. Но они все еще очень популярны. Наш офис, например, всегда ждет, когда девочки-скауты придут со своими печеньками», — заявил собеседник «360».

Конев отметил, что у бойскаутов были свои проблемы, как и у священников католической церкви. Группы, где молодые люди проводят много времени со взрослыми мужчинами вдали от родителей, по словам советника, привели к возникновению проблемы сексуального насилия.

«К этой ситуации стоит относиться как к той, что разгорелась с католической церковью. Католических священников много, и большинство из них — хорошие люди. То же самое с бойскаутами. Но действия нескольких стоят дорого для всех», — заключил Конев.

«Бойскауты Америки» появились в 1910-м. С того момента в знаменитом в США движении участие приняли 10 миллионов человек.