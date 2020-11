Бойскауты обошли католическую церковь по числу педофилов. В США новый скандал с сотней тысяч жертв

Почти 100 тысяч мальчиков и девочек стали жертвами сексуального насилия в старейшей и крупнейшей скаутской организации США «Бойскауты Америки» (BSA). Пострадавшие подали требования о компенсации. Это самый крупный секс-скандал в истории страны.

Организация «Бойскауты Америки» теряет доверие граждан, зато приобретает все новые требования о компенсации из-за действий педофилов. C заявлениями о сексуальном насилии уже выступили более 82 тысяч человек, пишет The New York Times. Несовершеннолетних якобы совращали в организации десятилетиями. Причем делали это вроде как образцы для подражания — скауты.

«Я знал, что было много случаев. Но я никогда не думал, что их число будет близко к этой цифре <…>. Это, бесспорно, крупнейший скандал из-за сексуального насилия в США», — заявил адвокат Пол Монс, представляющий интересы пострадавших.

Возраст жертв колеблется от восьми до 93 лет. Хотя подавляющее большинство из них — мужчины, некоторые женщины также подали жалобы. Случаи сексуального домогательства были не только в США, но и за рубежом — на военных базах в Японии и Германии.

В понедельник наступил крайний срок для подачи требований компенсации, установленный федеральным судьей в штате Делавэр. Организация извинилась перед жертвами, подчеркнув, что «потрясена до глубины души».

Начало скандала

Еще в феврале этого года «Бойскауты Америки» подали заявление о банкротстве в суд. Планировалось, что это на время приостановит текущие иски. Тогда речь шла о сотнях жалоб.

Глава одной из юридических фирм Майкл Пфау рассказал, что его организация представляет интересы около 300 бывших бойскаутов из разных штатов, пишет CNN. Адвокат Пол Монс отметил, что занимается делами еще «сотен жертв». Причем в нескольких исках есть информация о порнографии и принудительном сексе, в том числе оральном.

До этого американский адвокат Джефф Андерсон заявил, что 130 руководителей «Бойскаутов Америки» в Нью-Йорке совершали сексуальные надругательства над детьми. Еще 50 педофилов обнаружили среди представителей организации в Нью-Джерси, передает СBS News.

«Это еще не все. Работа только началась», — заявил тогда Андерсон, добавив, что ему известно как минимум о 7819 случаях сексуального насилия над детьми, которые произошли с 1944 по 2016 год.

Создание фонда для компенсаций

Теперь начнутся переговоры между предполагаемыми жертвами, самой BSA и ее страховщиками. Процедура банкротства должна в итоге привести к созданию некоего фонда. Из него и будут выплачивать компенсации жертвам насилия.

«Мы сознательно разработали открытый и доступный процесс, позволяющий связаться с теми, кто пережил насилие, и помочь им предпринять шаги, необходимые для получения компенсаций», — отметили представители «Бойскаутов Америки».

Сравнение со скандалом в церкви

По числу истцов дело скаутов затмевает похожий скандал с совращением несовершеннолетних в католической церкви Америки. По данным Би-би-си, более 300 католических священников в одном лишь штате Пенсильвания на протяжении 70 лет развращали несовершеннолетних. Количество жертв перевалило за тысячу.

«Священники насиловали маленьких мальчиков и девочек, а затем те люди Божьи, которые были ответственны за них, не только ничего не делали, но и покрывали эти действия на протяжении десятилетий. Несмотря на ряд институциональных реформ, церковным лидерам в целом удавалось избегать публичной ответственности», — говорится в докладе большого жюри присяжных.

Это проблема организаций, где молодые люди проводят много времени со взрослыми мужчинами вдали от родителей. В этом уверен советник Демократической партии США Антон Конев.

«К этой ситуации (с бойскаутами — прим. ред.) стоит относиться как к той, что разгорелась с католической церковью. Католических священников много, и большинство из них — хорошие люди. То же самое с бойскаутами. Но действия нескольких стоят дорого для всех», — заключил собеседник «360».

В организации «Бойскауты Америки» по-прежнему состоят более двух миллионов членов в возрасте от пяти лет до 21 года. Правда, это всего лишь половина от того количества, которым скауты могли похвастаться на пике популярности — в 1970-е годы. Упадку способствует пристальный интерес общественности и СМИ.