Бойня в липецкой семье шокировала соседей. Но оказалось, приветливые супруги постоянно скандалили

В Липецке муж мирового судьи пытался зарезать супругу и двоих детей. Затем поджег квартиру и покончил с собой. Младшая дочь умерла, ее старшую сестру и мать госпитализировали. Что подтолкнуло мужчину к преступлению, пока не ясно. Но соседи говорят, супруги частенько ссорились.

В ночь на 27 февраля во время семейной ссоры супруг мирового судьи из Липецка пытался зарезать жену и двоих детей. После этого мужчина попытался поджечь квартиру и покончил с собой. Его тело нашли рядом с домом, где проживала семья.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета пояснили, что женщина сумела позвать на помощь. Ее и старшую 11-летнюю дочь госпитализировали, а четырехлетняя девочка скончалась от ранений. В ведомстве возбудили уголовное дело о покушении на убийство и убийстве ребенка.

Сейчас 36-летняя женщина с множественными ножевыми ранениями находится в реанимации. По сведениям издания LipetskMedia, женщина пришла в сознание. А девочка, помимо ранений, получила отравление угарным газом.

«У пациентки — множественные ножевые ранения, некоторые — проникающие. Только что закончилась многочасовая операция, но состояние подростка крайне тяжелое», — рассказал местному изданию GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

Благополучная семья

Соседи охарактеризовали семью положительно, рассказала kp.ru старший помощник регионального управления СКР Юлия Кузнецова. Супруги работали, дети ходили в школу и сад. Что стало причиной трагедии, в ведомстве ответить затруднились.

В беседе с журналистами местного издания GOROD48, жильцы дома тоже хвалили семью: «Всем бы таких замечательных соседей!» И дочки, и супруги были приветливыми и вежливыми. Правда, муж с женой периодически ссорились. Но, уверяют жильцы дома, никто бы не подумал, что такое возможно в приличной с виду семье.

«Я полицию вызывала. И даже видела, как он летел из окна. Дело было так: около трех часов ночи я проснулась от пронзительного детского крика. Сначала даже не поняла, в какой квартире скандал. Потом услышала звук открывающегося окна. Вышла на балкон и увидела летящее тело. Даже закричать не смогла от испуга. И тут же пошел запах гари», — рассказала одна из соседок.

Деньги и ссоры

В судебной практике раненой женщины в 2019 году было много дел, связанных с домашним насилием, нанесением увечий или угрозах убийством. Но большую их часть она прекращала из-за примирения сторон — женщины прощали мужчин.

Ее супруг руководил отделом продаж в одном из автосалонов Липецка. Но, как отмечают соседи, работа ему не нравилась. Накануне в гости приходили его родители, он жаловался на рабочие проблемы и безденежье. 27 февраля мужчина должен был уехать в командировку, но не хотел этого делать. В беседе с отцом он говорил, что планирует уволиться.

Соседка Лариса подтвердила, что у главы семьи были проблемы с деньгами, из-за чего супруги и ссорились. Другие говорят, что муж с женой некоторое время не жили вместе. Они не исключают, что скандалы и расставание стали причиной трагедии. Еще одну версию озвучил источник Life: мужчина якобы был недоволен загруженностью жены и ее поздними возвращениями домой.