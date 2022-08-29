«Аморальная старушка». Россияне призвали объявить бойкот Пугачевой

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала спецоперации, вернулась в страну, чтобы «навести порядок в головах». Однако не все россияне обрадовались появлению артистки. Пользователи соцсетей расценили это как попытку заработать денег. Некоторые вовсе уверены, что она должна заслужить прощение у народа.

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию из Израиля, куда уехала сразу после начала специальной военной операции на Украине. Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором артистка открывает дверь роскошного автомобиля ногой.

Пугачева рассказала, что за границей она проходила лечение и отдыхала, а теперь собирается наводить порядок в своей голове и в других. При этом, по словам ее концертного директора Елены Чупраковой, исполнительница давно приехала в Россию. Но где-либо выступать не собирается.

Вернется ли в страну муж Пугачевой Максим Галкин — неизвестно. Ранее СМИ утверждали, что финансовые дела у супругов идут отнюдь не гладко. Пара даже планирует продать свой замок в деревне Грязи в Подмосковье.

«Бабуля на обломках истории»

Россияне бурно отреагировали в соцсетях на возвращение Пугачевой. Далеко не все оказались рады ее приезду и отнеслись к артистке с равнодушием. Некоторые захотели, чтобы она отправилась обратно, и поинтересовались, когда ждать возвращения Галкина.

«Аморальная старушка. Зря приехала», — написал Игорь М.

«Куда ей выступать? Кому-то интересна бабушка на сцене? Пусть уже сидит спокойно в кругу семьи и близких людей», — добавила Дуняша М.

«Пусть обратно едет!» — считает Павел.

«Да оставьте бабулю на обломках истории. Ее время ушло. Пусть доживает. Может чушь нести всякую. Но это неинтересно уже», — считает Светлана С.

В Сети заподозрили, что у Пугачевой и Галкина заканчиваются средства, поэтому Примадонна приехала на заработки.

«Кому она здесь нужна? Деньги закончились?» — заметил Денис М.

«Сейчас начнут тут миллионами грести», — добавил Сергей К.

«Все проще, у них закончились деньги, а „муж“ Галкин не способен на Западе на своей болтовне заработать», — уверен еще один комментатор.

Пользователи соцсетей призвали бойкотировать Пугачеву и других артистов, покинувших страну в сложный час. Одни отметили, что певица должна заслужить прощение у народа, а другие призвали лишить ее всех наград и возможности выступать.

«Есть такое слово „бойкот“. Но у нас оно не работает», — заметил Сергей С.

«Надо лишить их всех званий и концертов», — добавила Натали Ф.

«Должна прощение заслужить. <…> Я поверю, что исправилась, только если будет турне по Крыму и Донбассу», — подчеркнул еще один комментатор.

Источник фото: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

Журналистка Анна Шафран также отреагировала на возвращение Примадонны. В своем Telegram-канале она напомнила, что после начала спецоперации на Украине многие звезды шоу-бизнеса повернулись к Западу. Однако недружественные страны оказались не готовы их содержать.

«Теперь, когда выяснилось, что там их никто не ждет, а здесь корабль, с которого они побежали, не потонул и тонуть не собирается, отбывшим за рубеж звездам приходится приспосабливаться к новым реалиям», — написала Шафран.

Теле- и радиоведущая добавила, что сбежавшая интеллигенция начнет прозревать и осознавать свой патриотизм. Но время испуганных артистов прошло — на подходе новые герои.