Йогурты Danon, косметика Avon и машины Peugeot рискуют потерять интерес турок. Их призвали к бойкоту всего французского

Отношения Турции и Франции обострились после убийства французского учителя Самюэля Пати. Эрдоган посоветовал Макрону проверить свое психическое здоровье, а Франция отозвала своего посла из Анкары. Теперь турецкий лидер предложил бойкотировать французские товары. Под удар могут попасть йогурты Danone и популярные в стране машины.

После жестокого убийства учителя Самюэля Пати мусульманские страны ополчились на Францию. А все потому что в своей речи Эммануэль Макрон заявил, что страна не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда. Это вызвало раздражение у многих, в том числе и у президента Турции Реджепа Эрдогана.

Сначала он раскритиковал Макрона и посоветовал ему проверить свое психическое состояние. Как пишет The Guardian, Париж в ответ на эти заявления отозвал своего посла в Анкаре и обвинил Турцию в «разжигании ненависти» к Франции.

Следующим шагом Эрдогана стал призыв к гражданам с просьбой отказаться от покупки французских товаров. Он отметил, что мусульмане теперь «подвергаются кампании линчевания, подобной той, что была против евреев в Европе перед Второй мировой войной», добавив, что «европейские лидеры должны сказать президенту Франции, чтобы он прекратил его кампанию ненависти».

Призыв пока носит исключительно рекомендательный характер, но если все примет более серьезный оборот, то жителям Турции будет чего лишатся. В автомобильном секторе у них лидируют машины французских марок Peugeot и Citroen, а в топливном — Total и Elf. Есть еще модели марки Renault, но производятся они в Турции. То же самое касается компании розничной торговли Carrefour — это французский бренд, но управляется Sabancı Group в Турции.

В быту туркам, которые послушают Эрдогана, придется отказаться от техники Tefal и Rowenta, а из холодильников исчезнут йогурты Danone, Yoplait и вода Evian. А еще из гардероба пропадет одежда брендов Lacoste, Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam и Louis Vuitton. Если говорить об уходовой косметике, то придется забыть о L’Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy, Guerlain, Avon, Avene и Lancome.

Это далеко не весь перечень товаров, но ясно одно — их много. И пока в Турции Эрдоган ограничивается словесными призывами, часть мусульманских стран начали принимать более активные действия по бойкоту. Эти действия приобрели такой масштаб, что Франция обратилась к иностранным правительствам с призывом пресечь подобное.

«Эти призывы искажают позиции, защищаемые Францией в пользу свободы совести, свободы выражения мнений, свободы религии и отказа от любого призыва к ненависти», — говорится в заявлении МИД страны.

Бойкот мусульманских стран

Бойкот французских продуктов начался после того, как Эммануэль Макрон публично поддержал карикатуры на пророка Мухаммеда. Турция, Иран, Иордания и Кувейт резко критикуют их публикацию. Организация исламского сотрудничества осудила «все террористические акты во имя религии», но тоже высказалась против «продолжающейся публикации кощунственных карикатур» на пророка.

Мусульмане также были возмущены комментариями Макрона в начале этого месяца о том, что ислам является «религией, которая сегодня переживает кризис во всем мире».

Влиятельный университет Аль-Азхар в Каире охарактеризовал заявление Макрона как «расистское».

В Катаре определенные сети продуктов питания объявили, что в обозримом будущем уберут французские продукты из своих магазинов. Между тем, неделя французской культуры, запланированная в Катарском университете, была отложена из-за «преднамеренного нападения на ислам и его символы».

В Кувейте французские сыры La Vache Qui Rit и Babybel были изъяты из некоторых магазинов. Сообщается, что около 430 кувейтских туристических агентов приостановили бронирование рейсов во Францию.

Пакистан также раскритиковал Францию в воскресенье. Премьер-министр Имран Хан обвинил Макрона в «атаке на ислам».

«Президент Макрон позорно заработал патент на исламофобию и разжигание ненависти к мусульманам. Мы осуждаем его кощунственные слова и стоящее за ними мышление. Франция страдала от такого мышления во время Второй мировой войны. Почему он наносит подобный вред другим?» — заявил президент Азада Кашмира, находящегося под управлением Пакистана.

В Израиле около 200 человек собрались перед посольством Франции, чтобы осудить Макрона. В Газе палестинские протестующие сожгли его фотографии.