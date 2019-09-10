Дима Билан напугал жителей Самары своим выступлением на городском празднике. Как потом выяснилось, виноват был коньяк. Артист ошибку признал и извинился. Неизвестно, что по этому поводу думают самарцы, зато звезды в один голос поддержали певца, заявив, что это может случиться с каждым.

Особенности

Скандальный концерт Дима Билан провел в Самаре 8 сентября. Вот одно из множества видео с его выступления. В конце Дима Билан говорит: «Какие-то особенные люди, что с вами?»

Оказалось, что проблема была не с жителями Самары, а с Димой Биланом. Жители Самары (да и просто люди из интернета) набросились на Диму Билана — писали, что он опозорил город, проявил неуважении к зрителям, поступил непрофессионально. Через день после выступления артист признался, что перебрал с коньяком, извинился перед зрителями и пообещал им новый концерт и детскую площадку.

Бывает?

Бывшего победителя Евровидения тут же поддержал Филипп Киркоров, который, кстати, совсем недавно тоже оказался в центре скандала на музыкальном конкурсе «Новая волна».

«Все мы не без греха! Не суди, да не судим будешь. Дима, ты Артист! Артист с большой буквы. И еще больше стал им после этих честных слов. Все забудется, время все стирает, а такие честные поступки останутся навсегда как поступок настоящего честного артиста! Благородно! Честно!» — написал Филипп Киркоров.

Оперная певица и бывшая однокурсница Димы Билана Юлия Лима тоже его поддержала в соцсетях после концерта в Самаре.

«Ты очень вдохновил сегодня. Оказаться на твоем месте мог (и может!) каждый, но на твой поступок способны единицы. Спасибо, что делаешь всех нас, себя и этот мир добрее и светлее. Я учусь у тебя доброте и любви каждый день!» — написала Юлия Лима.

В поддержку Билана высказалась, кроме того, его продюсер Яна Рудковская.

«Дима, в Самаре будет, без сомнений, наверное, лучший концерт в твоей жизни, мы уже договариваемся про площадку! Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя команда всегда с тобой!» — заявила Рудковская.

«Сильный поступок сильного человека! Еще больше уважаю! А какой ты можешь дать концерт, мы все знаем!» — добавил фигурист Евгений Плющенко.

«Дима, ты большой артист, ты замечательный человек! Да, каждый имеет право на ошибку, но не каждый извинится, осознает и так поступит», — поддержал Билана Игорь Крутой.

«Ты очень хороший человек и прекрасный артист. Ты переживаешь, и это в очередной раз подтверждает вышесказанное. Всякое случается, все мы живые люди, но твоя реакция в высшей степени благородна и честна. Уверена, что за искренность твои поклонники будут тебя уважать и любить еще больше», — заметила Валерия в поддержку Билана после концерта в Самаре.

«Бывают у всех ошибки, Димка. Ты молодец, что извинился публично! Надеюсь, что жители города примут правильно твои слова и все будет отлично. Безмерно люблю», — написала Лада Дэнс.

Алкоголь или наркотики

Сергей Шнуров прокомментировал поступок Билана неоднозначно.

Дмитрий брось, наплюй, да лан.

Повезло Самаре разом

Наблюдать, как Д. Билан,

В зюзю пьяный, вертит тазом.

Пусть заходятся от злобы,

Комментарии жуя.

В то же время Шнуров заметил, что Билану не стоит расстраиваться, ведь он попал в топ «Яндекса».

Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Билана после его выступления в Самаре.

«Обратите внимание на выражение лица Билана в тот момент, когда он пьет воду. Я считаю, алкоголем там и не пахнет. Там что-то другое. То, что позволило Диме, выпив водички и окатив зрителей взглядом, неспособным к фокусировке, начать совокуплять сцену. Смотрю я на весь этот наркотический, на мой взгляд, кошмар и задаюсь вопросом: „А появился ли бы Дима в таком виде на концерте в Кремле по случаю празднования Дня МВД, например?“» — написала она в «Живом журнале».

Депутат Виталий Милонов предложил проверить Билана на наркотики после этого концерта.

«Если это была просто пьянка — вопросов нет. Это не криминал. Если человек выходит на сцену пьяный в стельку — пусть вернут бюджетные деньги, которые на это были потрачены, пусть людям вернут деньги за билеты. Но если речь идет о наркотиках, то это серьезный повод как минимум взять паузу и задуматься о том, что происходит. Такие люди не должны участвовать в мероприятиях, которые организуются за счет бюджетных средств», — сказал Милонов kр.ru.