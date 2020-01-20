Драма, как у рестлеров. Возможный бой Мейвезера и Нурмагомедова назвали частью шоу

На странице Флойда Мейвезера появились записи, похожие на анонсы боев с двумя нашумевшими соперниками — Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Отец последнего заметил пост и воспользовался ситуацией, поставив необычные условия.

Мейвезер выложил в Instagram два поста — на одном он стоит возле Макгрегора, а на другом — около Хабиба Нурмагомедова. От ирландского бойца реакции не последовало, а вот менеджер российского спортсмена решил использовать снимок в своих целях.

Команда чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова пообещала провести детальные переговоры о бое с бывшим чемпионом мира по боксу Мейвезером после поединка с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля. Такое заявление сделал отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов, который ранее заявил, что его сын вновь подерется с Макгрегором только в случае, если на кон поставят 100 миллионов долларов.

«С Хабибом все нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон. Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с Ломаченко, потом будет бой по боксу», — сказал тренер.

При этом отец Нурмагомедова назвал одно условие, при котором его сын согласится на бой с Мейвезером. Поединок состоится, только если 11 раундов пройдут по правилам бокса, а последний, 12-й по правилам ММА. Тренер российского спортсмена отметил, что если Нурмагомедов выстоит 11 раундов против лучшего в мире боксера, то «почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА?»

Мейвезер серьезно?

Никаких боев ни с Нурмагомедовым, ни с Макгрегором у Мейвезера официально не запланировано. У россиянина и ирландца есть более важные дела: у Макгрегора — празднование победы над Дональдом Серроне за 40 секунд во время турнира UFC 246 (и продолжение критики Нурмагомедова), а у россиянина — подготовка к поединку с Фергюсоном.

Российский промоутер спортивных соревнований, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов в беседе с «360» отметил, что Мейвезер не только прекрасный боец, но и промоутер — он умеет сыграть на важных новостях из спортивного мира. Пост в Instagram — что с фотографией Нурмагомедова, что Макгрегора — специалист назвал шуткой.

Сейчас эти спортсмены находятся на пике, являются катализатором интереса, поэтому возникает большое количество слухов и инсинуаций. Не думаю, что является удачной затея провести бой по каким-то смешанным правилам, это не более чем попытка обсуждать то, чего никогда не будет Владимир Хрюнов.

Такое разрешено?

Условие Нурмагомедова-старшего простое: подраться 11 раундов по правилам бокса, а в последнем перейти на смешанный стиль. Но разве правила UFC предусматривают такие договоренности между бойцами?

Вице-президент по приоритетным направлениям деятельности Союза ММА России Борис Бурзиев сказал «360», что у UFС (как и у других известных промоушенов) в правилах не прописаны такие детали, но фанаты любят такие «драматические противостояния», а это привлекает новых зрителей и инвесторов.

Ни для UFC, ни для других крупных промоушенов такая практика не то что не считается нормальной, она не прописана никак. Насколько эти требования оправданны? Я считаю, что чем больше сейчас будет выдвинуто, на этапе шума об этом бое таких требований, которые заранее обречены на провал… Вряд ли такое возможно, но подогревает интерес, привлекает большее количество людей Борис Бурзиев.

Бурзиев отметил, что США — страна шоу. Там любят и рестлинг, и разные «драматические противостояния». Поэтому есть возможность, что кто-то из промоутеров подхватит историю с «анонсами» Мейвезера. Прогнозировать вероятность поединка между Мейвезером и Нурмагомедовым Бурзиев не стал. Он отметил, что в свое время мысль о бое Макгрегора и Мейвезера вызывала у него смех, но встреча состоялась.