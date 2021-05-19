Бой Хасбика и Абдурозика хотят запретить, но ждут с нетерпением. Вместе парни весят 35 кило

В Сети должен появиться бой двух звезд интернета: дагестанского блогера Хасбика и таджикского певца Абдурозика. Поединок необычен не только тем, что участники — не профессиональные бойцы, но и тем, что в 18 и 17 лет их рост по-прежнему не дотягивает до метра, а их общий вес — 35 килограммов. Причем популярность необычных бойцов только растет, потому что испокон времен люди хотят хлеба и зрелищ.

Бой века?

Чеченский спортивный блогер и боец Асхаб Тамаев создал сверхпопулярный проект, главными участниками которого стали 18-летний дагестанский блогер Хасбулла Магомедов и 17-летний таджикский певец Абдурозик. Особенность проекта в том, что оба молодых человека имеют особенности физического развития: Хасбулла Магомедов, больше известный как Хасбик, весит всего 18 килограммов при росте в 93 сантиметра. а Абдурозик — 17 килограммов при росте в один метр.

Хасбик и Абдурозик должны сойтись в схватке наподобие ММА. Бой анонсировали еще в январе. Тогда публике представили необычных и очень харизматичных участников. При небольшом росте и весе они оба весьма харизматичные и хорошо работают на камеру. В анонсе они оба обещают «вынести» противника. Хасбик даже называет себя «вторым орлом Хабибом Нурмагомедовым».

Ролик, на котором Хасбик и Абдурозик устроили «пресс-конференцию» перед боем и едва не начали драку прямо во время интервью, набрал более семи миллионов просмотров, но все же многим затея не понравилась. Глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная заявила, что считает поединок неэтичным, так как он проводится не в поддержку маленьких людей, а ради того, чтобы над ними посмеялись.

«Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым — если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта», — добавила она.

Известный по сериалам «Домашний арест» и «По колено» актер Артем Бобцов, чей рост составляет 132 сантиметра, согласен с позицией Подпальной, но все же считает, что идея попробовать устроить подобные бои имеет место.

«Разные вещи — мое отношение как маленького человека и отношение большого человека. Большие будут смеяться над этим, ржать, а кто-то будет, наоборот обижаться — мол, что вы издеваетесь над маленькими. Жалеть начнут. Но мы такие же, как и все», — сказал он «Газете.ру».

Депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе потребовал запретить бой и наказать его организаторов, передает Ura.ru. Объяснил свою позицию он тем, что ставить во главу угла особенности физического развития этих двоих «просто бессовестно».

Народная популярность

Хасбик прославился еще год назад: он стал мемом в Дагестане после того, как в интернет попало видео, на котором он пробует клубнику и говорит: «Клубника — бомба, честно говоря». Фраза «бомба, честно говоря» быстро разлетелась по соцсетям и осела в подписях на страницах многих кавказских спортсменов.

С тех пор Хасбик стал набирать популярность, он начал встречаться со спортсменами и записывать совместные с Асхабом Тамаевым ролики, например, о том, как он тратит деньги или летает на связке воздушных шариков. Абдурозик же строит в Таджикистане карьеру певца, его менеджером является известный артист под псевдонимом Барон. Уже порядка двух лет Абдурозик успешно занимается музыкой и даже обеспечивает семью.

Но больше всего просмотров, лайков и комментариев собирают именно их совместные видео.

Хлеба и зрелищ

Виталий Милонов назвал саму идею такого соревнования «средневековой традицией», а потому выступил против нее, но психологи уверены, что зрелища нужны людям во все времена — и наше не исключение. Доктор наук, профессор, психолог Андрей Зберовский заявил, что люди всегда интересовались разного рода поединками и сражениями — хотя бы из-за того, что так можно выяснить, кто сильнее, кто является лидером.

«Любой бой выстраивает определенную иерархию — всем интересно, кто будет победителем. Это стадное такое желание — узнать, кто вожак», — объяснил он.

Врач-психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин также рассказал «360» о том, что и на классические бои люди ходят не для того, чтобы посмотреть на техничность, а чтобы увидеть что-то яркое и вызывающее бурные эмоции.

«Безусловно особенности их физиологического развития подливает масла в огонь интереса публики, к организации такого боя, тем более, что видео, которое предваряет событие, вовлекает — ребята эмоциональные, азартные и очевидно, что это будет интересно», — добавил он.

Кроме того, у обоих блогеров есть своя устоявшаяся аудитория, которой будет интересно все, что они делают, добавили психологи. Это обусловлено тем, что людям всегда хочется увидеть нечто новое, и это вдвойне интересно, когда уже знакомый человек выступает в новом амплуа.

«Таков человеческий запрос сам по себе», — заключил Зберовский.