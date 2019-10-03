Первая кровь Емельяненко и Кокляева. Бой превратят в шоу

Михаил Кокляев и Александр Емельяненко проведут бой 29 ноября. Организаторы уже начали подогревать интерес к грядущему поединку: на очной ставке пауэрлифтер и боец смешанных единоборств устроили стычку — дошло до крови.

Соперники 2 октября встретились на первой очной ставке после подписания контракта на бой. Интервью брал спортивный блогер Азамат Бостанов. Он рассказал «360», что на протяжении всей встречи Емельяненко «жестко подкалывал» Кокляева, намекая на его умственную неполноценность.

«Михаил отшучивался не раз, но в итоге вспылил, встал. Александр тоже встал напротив него, и Миша бросил в него кепку. Саша кепку поймал, бросил обратно и рассек Мише бровь», — рассказал Бостанов.

На своей странице в Instagram Кокляев выложил видео конфликта.

Спортсмены конфликтуют с марта 2019 года. Причиной стал пост Кокляева в соцсетях, в котом он прокомментировал отношения Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что мужчины развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко ответил Кокляеву, и это привело к виртуальной «войне», которая должна закончиться реальным боем.

Михаил Кокляев объяснил «360» произошедшее на очной ставке. По словам пауэрлифтера, «Александра понесло не туда» после вопроса о трех качествах соперника. В то же время спортсмен сожалеет, что не сдержал эмоций и отреагировал агрессивно, бросив кепку.

Я сдержанный человек, пытаюсь уличные конфликты обходить стороной, лишний раз смягчить ситуацию. Ничего нового, что я сказал Александру, он о себе не узнал. По крайней мере на личности не переходил. Но Александр позволил, дал волю эмоциям, на что я среагировал именно так Михаил Кокляев.

Некачественный пиар

Драка из-за поста в соцсетях, рассечение брови из-за оскорбления? В какой-то степени это выглядит пиаром грядущего боя. Он состоится по правилам бокса, то есть без захватов, партеров и так далее. А в этом случае весовое преимущество Кокляеву не поможет: он хоть и профессиональный спортсмен, но не боец, в отличие от Емельяненко.

По просьбе «360» боец MMA Артем Тарасов оценил шансы соперников и отметил, что конфликт мужчин выглядит некачественной постановкой.

Это в любом случае пиар. Даже на видео видно, что это все постанова. Для неопытного зрителя это кажется настоящим конфликтом. Те, кто в теме, в спорте, они понимают, что это все наиграно и сделано не очень качественно Артем Тарасов.

По мнению Тарасова, у Кокляева шансов победить практически нет. Александр Емельяненко — боец, это его стихия, в которой он провел всю жизнь, а Кокляев «вообще не знает, что такое бои». Тарасов считает, что организаторы хотят сделать из встречи 29 ноября несколько раундов, однако если бы этот бой проводился в рамках настоящего профессионального турнира, он длился бы 20 секунд. И победа была бы на стороне Емельяненко.

«Наигранная неприязнь»

Комментатор единоборств Роман Мазуров согласен, что ссора «раздута искусственно», потому что Кокляеву и Емельяненко нечего делить.

Эта неприязнь, которая между ребятами присутствует, скорее наигранная, чем реальная. То что произошло, это часть шоу. Бой — шоу, потому что Михаил Кокляев не провел ни одного боя по боксу в принципе Роман Мазуров.

Мазуров обратил внимание, что Кокляев — представитель силового экстрима и тяжелой атлетики, а Емельяненко — прославленный боец, если отмести все случаи с пьяной ездой, драками и так далее. По словам собеседника, у Кокляева почти нет шансов победить Емельяненко, даже несмотря на огромную разницу в весе. Пауэрлифтер весит 160 килограммов, а боец — 115.

Комментатор отметил смелость Кокляева, потому что нужно иметь определенное мужество, чтобы драться с человеком, который заведомо сильнее в боях.

«В данном случае ребятам нужно постараться продать бой подороже, а как это сделать? Устроить скандал даже ценой драки и рассечения», — считает Мазуров.