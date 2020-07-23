Разница в весе 20 кг и борьба против ударов. Чем закончится бой Емельяненко и Исмаилова

Поединок между бойцами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдет в ближайший четверг, 24 июля, в Сочи в рамках турнира Absolute Championship Akhmat. Из-за действующих ограничений зрителей на бой не пустят. «360» опросил российских бойцов и узнал, у кого в этом поединке больше шансов на победу.

Весовая разница

В среду, 23 июля, соперники приехали в Сочи. Они прошли процедуру взвешивания, которая показала, что Емельяненко тяжелее Исмаилова: 117,1 килограмма против 94,6 килограмм.

Бойцы остановились в одной гостинице и, судя по видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram Емельяненко, общение вне ринга у них вполне дружеское. Они обсудили, сплетни, которые уже ходят вокруг их поединка.

«Люди говорят уже, что у нас договорняк, слышал?» — спросил Исмаилов. «Не слышал. Пусть говорят. Люди всегда что-то говорят», — заявил в ответ Емельяненко.

Для Магомеда Исмаилова это первый бой в тяжелой весовой категории. До этого он выступал только в среднем весе. На его счету 15 побед, два поражения и одна ничья. В боевой карьере Александра Емельяненко 28 побед, семь поражений и один бой, который он свел к ничьей.

Прогнозы коллег

Успех Емельяненко зависит от его подготовки, а именно как он к ней подойдет и насколько будет дисциплинированным. Если он выйдет на ринг в хорошей форме, то шансов выиграть бой у него больше, чем у Исмаилова. Таким мнением поделился с «360» чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей «Белая акула» Семенов.

Во-первых, Исмаилов он не природный тяж (тяжеловес — прим.ред.), а искусственный, а Александр — тяж настоящий. При этом он выступал на соревнованиях высокого уровня, дрался с хорошими бойцами и одерживал победы. Плюс длинные руки и высокий рост Андрей Семенов Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам.

Сколько по времени продлится встреча эксперт сказать затруднился. Он пояснил, что все зависит от тактики, которую выберут соперники. По словам Семенова, Емельяненко больше любит удары и умеет работать в стойке. Исмаилов со своей стороны может применить технику борьбы или бокса. Не исключено, что попытается переломить ход встречи и резко ее завершить.

Семенов отметил, что Исмаилова эта победа важнее, чем для Емельяненко, который не получит больших баллов в случае выигрыша. А для бойца, который в первый раз выходит на ринг в тяжелом весе, это серьезное повышение имиджа.

Боец ММА Мабат Одинаев заявил, что по его прогнозу победит Магомед Исмаилов после третьего или четвертого раунда.

Его преимущество борьба, стойка тоже, ударная техника. Я думаю он себя покажет. Может нокаут будет, кто знает. Но Магомед выиграет Мабат Одинаев Боец ММА.

Оба бойца в хорошей форме, но у Емельяненко преимущество в опыте и размерах. Результат боя непредсказуем. Такое мнение озвучил боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

«Раньше я больше склонялся к тому, что Магомед будет победителем, но судя по тому, что Александр подошел [к бою] в хорошей форме, <…> то здесь я, наверное, дам 50 на 50» — заявил он.

По словам Шлеменко, нужно понимать, какую тактику боя выберет Исмаилов. С одной стороны, если он выберет приемы борьбы, то пройти в ноги высокому сопернику проще, но подойти на уровень удара к Емельяненко ему будет сложно.