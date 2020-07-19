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    19 июля 2020, 23:44

    Бой дирижабля с подлодкой — уникальный опыт Второй мировой. Как безумная авантюра спасла грузовые суда

    Кирилл Тодоров

    77 лет назад отважный лейтенант Нельсон Гриллс решился на дирижабле атаковать немецкую подводную лодку. Подвиг его оценили не сразу, и дирижабль был потоплен, но все же этот эпизод вошел в историю.

    Во время Второй мировой войны случалось всякое, но схватка между дирижаблем и подводной лодкой — это уже что-то совсем из ряда вон выходящее, и на первый взгляд может показаться сценой из фантастического боевика. Однако же 18 июля 1943 года недалеко от юго-восточного побережья США это произошло в реальной жизни — единственный раз за всю историю.

    Дирижабль должен был только патрулировать

    Битва эта кажется совершенно фантастической в первую очередь потому, что расклад сил изначально был совершенно несопоставим. Ведь дирижабль к тому моменту уже давно не считался боевой единицей. Да, британский фантаст Герберт Уэллс в начале XX века написал роман «Война в воздухе», в котором дирижабли-бомбардировщики уничтожали целые вражеские флотилии. Но в реальности уже в начале Первой мировой войны выяснилось, что дирижабли совершенно не приспособлены для такой роли: слишком огромные, неспособные маневрировать, они были совершенно беззащитными перед гораздо более быстрыми, мобильными и легкими вражескими самолетами-истребителями. А уж во время Второй мировой войны, когда и самолеты, и зенитные орудия стали более мощными и усовершенствованными, у таких воздушных кораблей не было совершенно никаких шансов в боях.

    Вот и американский дирижабль K-74 не был предназначен для воздушных сражений. Он был в составе эскадры мягких дирижаблей (то есть не оснащенных металлическим каркасом), которые патрулировали американское побережье. В случае обнаружения вражеского объекта они должны были сообщить командованию, а те бы отправили туда подмогу в виде эсминцев. Естественно, экипажам дирижаблей строго-настрого запретили вести какие-либо боевые действия. На дирижабле K-74 нести патрульную службу отправились 10 человек, а командовал ими 25-летний лейтенант Нельсон Гриллс.

    Конечно, американцы прекрасно знали, что в эти воды часто заплывают немецкие подводные лодки, и безопасность торговых судов была под угрозой. Поэтому для устрашения врага дирижабли оснастили глубинными бомбами и пулеметами. Кто бы мог подумать, что в ту ночь их придется применить по прямому назначению?

    Безумство храбрых

    Командир экипажа знал, что по направлению к Флоридскому заливу двигались американский танкер и сухогруз. В 23:30 на радарах неожиданно появился неизвестный объект. Оказалось — немецкая подводная лодка U-134, которая как раз всплыла на поверхность для вентиляции отсеков.

    Эта подлодка участвовала в 7 боевых операциях, успела потопить 3 вражеских судна, а однажды по ошибке потопила и один немецкий грузовой корабль. Для них это был уже не первый заход в Карибский бассейн — в ноябре 1942 года в этих водах был затоплен панамский грузовой пароход.

    Лейтенант Гриллс понимал, что эсминцы могут не успеть, и тогда будет взорван танкер и затоплен важнейший сухогруз. Поэтому решение об атаке он принял почти сразу же. Это было грубое нарушение приказа и, к тому же, совершенно безумная авантюра.

    Единственное, на что мог рассчитывать экипаж дирижабля против мощной подлодки, оснащенной зенитным орудием, да еще и в кромешной тьме — это эффект внезапности. И Гриллс знал, что если лодку не удастся потопить с первого же налета — операция обречена на провал. Поэтому разогнавшись до максимальной скорости, дирижабль полетел прямо на подлодку, стреляя в нее из пулемета.

    Увидев, что в них на огромной скорости летит гигантская белая махина, немцы сориентировались достаточно быстро и открыли по ней огонь из зенитного орудия. Попав под вражеский огонь, дирижабль продолжил свое стремительное пикирование. И вот в этой беспорядочной пальбе с двух сторон настал решающий момент — надо сбрасывать бомбу. У дирижабля была уже пробита оболочка с газом, разбита гондола и серьезно повреждены двигатели. К несчастью, именно в тот момент, когда изрешеченный K-74 пролетал прямо над подлодкой, механизм сбрасывания бомб почему-то не сработал. Поэтому подбитый аэростат просто приземлился на воду. Весь бой длился меньше получаса.

    Немцы, опасаясь разрыва бомб, ушли под воду. Все 10 человек из американского экипажа остались живы, но в незавидном положении: помимо всего прочего, вышла из строя рация, а бомбы все еще могли взорваться. Поэтому американцы в спешном порядке надели спасательные жилеты и отплыли подальше от дирижабля. Им предстояло целую ночь продержаться на воде, кишащей голодными акулами — благо, командование все же примерно знало, где дирижабль патрулировал.

    Повезло еще, что их не заметили немцы, которые чуть позже все-таки решились осмотреть дирижабль и изучить обломки — авось, найдется что-то ценное. В какой-то момент командира Гриллса отнесло на приличное расстояние от остальных — по одной из версий, он решил вплавь добраться до суши (которая находилась примерно в 40 морских милях), чтобы сообщить о бедствии.

    Утром совсем обессилевших героев подобрал эсминец USS Dahlgren. К сожалению, без жертв не обошлось — незадолго до спасения экипажа механика Изадора Стресселя съели акулы.

    Что касается немецкой подлодки, то она, получив серьезные повреждения от пулемета дирижабля, отправилась восвояси, к берегам Германии. При этом немцам пришлось уходить от американских истребителей, которые на следующее утро после столкновения с дирижаблем объявили на подлодку охоту.

    О дальнейшей судьбе лейтенанта Гриллса известно не так много. Его подвиг оценили не сразу — все-таки он пошел против приказа и в результате потерял дирижабль. Конечно, нельзя было не принять во внимание, что благодаря его действиям были спасены два грузовых судна. Но только в 1961 году награда нашла героя, и Гриллс получил Крест летных заслуг. Весь экипаж был награжден Медалями Почета, а невезучий механик Стрессель — медалью «Пурпурное сердце». Увы, посмертно.