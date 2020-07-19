77 лет назад отважный лейтенант Нельсон Гриллс решился на дирижабле атаковать немецкую подводную лодку. Подвиг его оценили не сразу, и дирижабль был потоплен, но все же этот эпизод вошел в историю.

Во время Второй мировой войны случалось всякое, но схватка между дирижаблем и подводной лодкой — это уже что-то совсем из ряда вон выходящее, и на первый взгляд может показаться сценой из фантастического боевика. Однако же 18 июля 1943 года недалеко от юго-восточного побережья США это произошло в реальной жизни — единственный раз за всю историю.

Дирижабль должен был только патрулировать

Битва эта кажется совершенно фантастической в первую очередь потому, что расклад сил изначально был совершенно несопоставим. Ведь дирижабль к тому моменту уже давно не считался боевой единицей. Да, британский фантаст Герберт Уэллс в начале XX века написал роман «Война в воздухе», в котором дирижабли-бомбардировщики уничтожали целые вражеские флотилии. Но в реальности уже в начале Первой мировой войны выяснилось, что дирижабли совершенно не приспособлены для такой роли: слишком огромные, неспособные маневрировать, они были совершенно беззащитными перед гораздо более быстрыми, мобильными и легкими вражескими самолетами-истребителями. А уж во время Второй мировой войны, когда и самолеты, и зенитные орудия стали более мощными и усовершенствованными, у таких воздушных кораблей не было совершенно никаких шансов в боях.

Вот и американский дирижабль K-74 не был предназначен для воздушных сражений. Он был в составе эскадры мягких дирижаблей (то есть не оснащенных металлическим каркасом), которые патрулировали американское побережье. В случае обнаружения вражеского объекта они должны были сообщить командованию, а те бы отправили туда подмогу в виде эсминцев. Естественно, экипажам дирижаблей строго-настрого запретили вести какие-либо боевые действия. На дирижабле K-74 нести патрульную службу отправились 10 человек, а командовал ими 25-летний лейтенант Нельсон Гриллс.

Конечно, американцы прекрасно знали, что в эти воды часто заплывают немецкие подводные лодки, и безопасность торговых судов была под угрозой. Поэтому для устрашения врага дирижабли оснастили глубинными бомбами и пулеметами. Кто бы мог подумать, что в ту ночь их придется применить по прямому назначению?

Безумство храбрых

Командир экипажа знал, что по направлению к Флоридскому заливу двигались американский танкер и сухогруз. В 23:30 на радарах неожиданно появился неизвестный объект. Оказалось — немецкая подводная лодка U-134, которая как раз всплыла на поверхность для вентиляции отсеков.

Эта подлодка участвовала в 7 боевых операциях, успела потопить 3 вражеских судна, а однажды по ошибке потопила и один немецкий грузовой корабль. Для них это был уже не первый заход в Карибский бассейн — в ноябре 1942 года в этих водах был затоплен панамский грузовой пароход.

Лейтенант Гриллс понимал, что эсминцы могут не успеть, и тогда будет взорван танкер и затоплен важнейший сухогруз. Поэтому решение об атаке он принял почти сразу же. Это было грубое нарушение приказа и, к тому же, совершенно безумная авантюра.

Единственное, на что мог рассчитывать экипаж дирижабля против мощной подлодки, оснащенной зенитным орудием, да еще и в кромешной тьме — это эффект внезапности. И Гриллс знал, что если лодку не удастся потопить с первого же налета — операция обречена на провал. Поэтому разогнавшись до максимальной скорости, дирижабль полетел прямо на подлодку, стреляя в нее из пулемета.

Увидев, что в них на огромной скорости летит гигантская белая махина, немцы сориентировались достаточно быстро и открыли по ней огонь из зенитного орудия. Попав под вражеский огонь, дирижабль продолжил свое стремительное пикирование. И вот в этой беспорядочной пальбе с двух сторон настал решающий момент — надо сбрасывать бомбу. У дирижабля была уже пробита оболочка с газом, разбита гондола и серьезно повреждены двигатели. К несчастью, именно в тот момент, когда изрешеченный K-74 пролетал прямо над подлодкой, механизм сбрасывания бомб почему-то не сработал. Поэтому подбитый аэростат просто приземлился на воду. Весь бой длился меньше получаса.

Немцы, опасаясь разрыва бомб, ушли под воду. Все 10 человек из американского экипажа остались живы, но в незавидном положении: помимо всего прочего, вышла из строя рация, а бомбы все еще могли взорваться. Поэтому американцы в спешном порядке надели спасательные жилеты и отплыли подальше от дирижабля. Им предстояло целую ночь продержаться на воде, кишащей голодными акулами — благо, командование все же примерно знало, где дирижабль патрулировал.

Повезло еще, что их не заметили немцы, которые чуть позже все-таки решились осмотреть дирижабль и изучить обломки — авось, найдется что-то ценное. В какой-то момент командира Гриллса отнесло на приличное расстояние от остальных — по одной из версий, он решил вплавь добраться до суши (которая находилась примерно в 40 морских милях), чтобы сообщить о бедствии.

Утром совсем обессилевших героев подобрал эсминец USS Dahlgren. К сожалению, без жертв не обошлось — незадолго до спасения экипажа механика Изадора Стресселя съели акулы.

Что касается немецкой подлодки, то она, получив серьезные повреждения от пулемета дирижабля, отправилась восвояси, к берегам Германии. При этом немцам пришлось уходить от американских истребителей, которые на следующее утро после столкновения с дирижаблем объявили на подлодку охоту.

О дальнейшей судьбе лейтенанта Гриллса известно не так много. Его подвиг оценили не сразу — все-таки он пошел против приказа и в результате потерял дирижабль. Конечно, нельзя было не принять во внимание, что благодаря его действиям были спасены два грузовых судна. Но только в 1961 году награда нашла героя, и Гриллс получил Крест летных заслуг. Весь экипаж был награжден Медалями Почета, а невезучий механик Стрессель — медалью «Пурпурное сердце». Увы, посмертно.