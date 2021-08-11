Богомолов заметили в Москве и Подмосковье. Насекомые не опасны, если не брать их на руки

У жителей центра России появилась уникальная возможность познакомится с богомолами. Из Москвы и Подмосковья выкладывают фото и видео с богомолами, необычными для этих широт. Эксперты успокоили: богомолы не опасны для человека, но могут угрожать другим питомцам.

Этим летом многие жители Москвы и Подмосковья жалуются на нашествие богомолов. Насекомые залетают прямо в окна квартир, нередко довольно высоко.

Некоторые энтомологи полагают, что богомолам помогли добраться до столицы частые междугородние грузовые перевозки, сообщил РИАМО. Ученые отметили, что эти насекомые появляются в московском регионе уже несколько лет. А устойчивые популяции возникли на юге региона около пяти лет назад. Это связано с довольно теплыми зимами, которые позволили выжить кладкам насекомым. Вылупившись, богомолы перелетают дальше и расселяются по области.

Традиционно обыкновенный богомол проживает на юге Европы: от Португалии до Турции и Украины. Также это насекомое можно встретить на многих островах Средиземного моря, в Египте и Судане, на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. В России богомолы обычно живут на юге страны.

Селфи с богомолом

В социальных сетях можно увидеть многочисленные фото и видео, на которых люди показывают необычных гостей. Вот богомол из Конькова.

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Неопасные хищники

Энтомолог Юлия Ловцова в разговоре с «360» подтвердила, что богомолы, которые этим летом появились в Москве и Подмосковье, обычно встречается в южных регионах европейской части России. И хотя насекомых в столичном регионе видели и ранее, это были единичные случаи.

«Богомолы могут перелетать на значительные расстояния. Видимо, насекомым приглянулась довольно теплая погода нынешнего лета. Сейчас сложно сказать, смогут ли богомолы у нас перезимовать, это во многом будет зависеть от погодных условий и температуры», — пояснила Юлия Ловцова.

Она уточнила, что богомолы никакой опасности для человека не представляют. Насекомые не кусаются, но на голенях передних — хватательных — ног есть шипы, и ими богомол может поцарапать, причем даже до крови. Но это произойдет лишь при попытке схватить насекомое руками, само оно не нападет.

Не опасны богомолы и для обычных домашних животных. Поберечься стоит лишь владельцам маленьких насекомых, которые летают по квартире. Богомол — очень серьезный хищник, просто человек слишком большой, чтобы стать пищей.

По словам Юлии Ловцовой, за богомолами очень интересно наблюдать. При этом эксперт подчеркнула, что расплодиться в квартире, как, например, тараканы, эти насекомые не смогут. Зимой в квартирах для этого слишком жарко.