Константин Богомолов опубликовал «манифест» об упадке Европы. Его сочли неудачной провокацией и «троллингом»

Режиссер Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0» на страницах «Новой газеты». В своем обращении он заявил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. Все это, по его мнению привело к формированию нового этического Рейха, в основу идеологии которого легла новая этика.

«Европа здорового человека»

Современный западный мир превратил свободного человека во все согласную куклу под соусом пропаганды личной свободы, считает Константин Богомолов. В своем манифесте он объясняет это тем, что появилась новая этика, которая стала основой для формирования взглядов большинства, и оказалась доминирующей силой.

Контролируют не только поведение, но и мысли, которыми человек делится в социальных сетях.

«Ты больше не можешь сказать «я не люблю…», «мне не нравится…», «я боюсь…». Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнением и общественными ценностями», — написал режиссер.

За попытку отстоять свои взгляды на человека нападает толпа единомышленников, превращая его в изгоя. Социальные сети стали репрессивными машинами, а суды заменили треды осуждающей толпы из знакомых и анонимов. Пострадать может каждый, с чьим мнением не согласится радикальный худсовет: художник, профессор или просто студент. Выжить можно, только приняв мнение толпы.

Глобальность, в которую погружается мир приводит к появлению тоталитарной империи, где будут править «квир-социалисты», «фем-фанатики» и «экопсихопаты». Если раньше не согласный с мнением общества мог сбежать в другую страну, где его не преследовали за взгляды, то теперь границ нет. Бежать некуда. Общество начнет копаться в твоем прошлом, не нарушал ли ты нормы «новой этики», а если нарушал, то пришла пора каяться и расплачиваться.

По мнению Богомолова, Россия стоит отдельно от Европы. В начале 90-х, когда наша страна стремилась стать частью западного мира, она быстро понял, что его больше нет. Есть только новое общество, где каждый «перекраивает собственное тело и придумывает новый гендер.

«Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости», — сравнил ситуацию с пьесой Чехова режиссер.

Несогласные с таким положением дел никуда не делись. Они просто боятся подавать голос, чтобы не стать жертвами нового этического Рейха. Они ждут, пока все это закончится. Но также ждут поддержки.

«Пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго отстаивающие ценности сложного мира». По словам Богомолова, вагону под названием «Россия» нужно отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад и начать строить собственную «Европу здорового человека.

Манифесты не всегда произведения искусства

В постановках Константина Богомолова много провокаций, специально подложенных шпилек, которые заставляют вздрагивать как консервативных зрителей, так и условно прогрессивную публику. Но что хорошо спектакле — не всегда удачно выглядит в тексте». Таким мнением поделился с «360» журналист и руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

«Все-таки манифесты не всегда равняются произведениям искусства и даже в карьере Богомолова находятся не на одной плоскости и во многом не совпадают» — отметил он.

В целом журналист оценил текст режиссера, как уже традиционное высказывание о «закате Европы» и «загнивающем Западе» — которые всегда имеют дело не с тем, что в действительности происходит на Западе, но только с нашими, не всегда точными представлениями об этом — и вызванными этим страхами.

«Этот манифест в некотором роде пытается прикрыть чужими и во многом преувеличенными проблемами наши реально существующие проблемы», — пояснил эксперт.

Отдельно Юрий Сапрыкин отметил декларацию о необходимости «новой правой идеологии», которая защитит «современных, свободных и успешных людей» от оскорбленных меньшинств.

Он отметил, что сегодня в России важнее не обороняться от оскорбленного меньшинства, а наоборот, помогать тем, кого притесняют. Для Богомолова как будто не существует домашнего насилия, пыток в тюрьмах или спецприемников для мигрантов; главная проблема России, согласно этому тексту — радикальные феминистки из американского Twitter.

«Но общий пафос этого текста разделить довольно сложно. В нем слишком много глобальных и заведомо неточных обобщений», — сказал журналист.

Единственный пункт, по которому Юрий Сапрыкин готов согласиться c тревогам Богомолова — это cancel culture («культурный бойкот известного человека, уличенного в прошлом в непристойном или оскорбляющем кого-то поведении» — прим. ред.).

«Я не очень понимаю, впрочем, почему Богомолов приписывает это явление Европе, кажется, гораздо сильнее это проявляется в Америке, где это стало одним из проявлений общественного конфликта, обострившегося после избрания Трампа», — отметил журналист.

Опубликованный сегодня манифест вряд ли повлияет на успех спектаклей Богомолова, считает Юрий Сапрыкин. Он пояснил, что театральная публика и читатели «Новой газеты», где появился текст Богомолова — не всегда одни и те же люди. При этом он заметил, что эстетическая провокация в театре более уместна, чем в тексте — хотя вызвать у своей аудитории самые бурные реакции Богомолову, безусловно, удалось.

Плагиат на Шпенглера

Появление манифеста Константина Богомолова не могло остаться без внимания пользователей социальных сетей или «репрессивных машин», как назвал их автор. По словам пользователя Facebook Андрея Байдака, текст режиссера вызовет массовые споры, чего в принципе и добивался Богомолов.

«В конце концов, он же режиссер, и этот манифест может стать его лучшим спектаклем», — не исключил автор.

Обсуждения не получилось. Богомолов стал объектом критики того самого худсовета, которого он так опасался. Прежде всего пользователи Twitter не исключили, что режиссер стал троллить публику или пытать привлечь к себе внимание таким способом.

Источник фото: Twiiter

Но многих смутил серьезный тон его заявления. Не исключено, что в ближайшее время Богомолов сам станет жертвой «кэнселлинга» против которого он так остро выступает.

Источник фото: Twiiter

Часть пользователей отметили, что новых идей в манифесте Богомолова нет. Все это до него в своей книге «Закат Европы» написал философ Освальд Шпенглер. Он предсказывал упадок западноевропейской культуры после Первой мировой войны и приход ей на смену русско-сибирской культуры. Как показало время, философ ошибся, и западная культура переродилась и распространилась по миру, а русская культура стала советской и 70 лет была направлена только на внутреннее пользование. Именно на этом пункте и сконцентрировались многие пользователи.

Источник фото: Twiiter