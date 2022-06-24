Богатый урожай без особого труда. Топ-3 советов по уходу за огурцами и помидорами

Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что самое время позаботиться о богатом урожае. Собрать вкусные огурцы с помидорами помогут всего несколько простых советов. О главном по уходу за грядками в своем Telеgrаm-канале рассказал профессиональный агроном Алексей Володихин.

Обильный полив

Чтобы получить богатый урожай овощей, необходимо не забывать поливать растения. Летом испаряется довольно много влаги, поэтому поливать грядки нужно чаще. Лучше всего это делать рано утром теплой водой.

Огурцы любят влагу, но избытка быть не должно. После каждого сбора овощей нужно выливать два-два с половиной литра воды на каждый квадратный метр земли. Оптимальная температура воды для полива огурцов составляет от +23 до +25 градусов. Воду можно налить в бочку и дать нагреться на солнце, а потом уже приступать к поливу.

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Томаты лучше всего поливать раз в неделю под корень. На один куст должно уходить пять литров воды. Когда плоды начнут спеть, стоит прекратить полив, чтобы они не потрескались. Поливать томаты в закрытом грунте нужно только утром, чтобы до вечера лишняя влага испарилась. При этом верхний слой земли должен быть постоянно влажным.

Правильная подкормка

Чрезмерных подкормок всегда нужно избегать, так как пользы они точно не принесут. Огурцы ни в коем случае нельзя перекармливать. Особенно это касается азота. Лучше всего выбрать золу, в которой содержатся кальций, калий, фосфор и целый набор микроэлементов.

За сезон огурцы можно подкармливать золой от четырех до шести раз. Добавлять ее нужно сразу после всходов, затем в начале цветения и во время активного плодоношения. После этого подкармливать растения можно один раз в две недели.

Для хорошего урожая томатов тоже можно использовать правильную подкормку. Если в теплице плодородный грунт, то кустам хватит необходимых элементов на первое время.

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Первый раз томаты стоит подкормить, когда плоды будут набирать массу. На 10 литров воды нужно будет взять по одному спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия. На куст пойдет три литра раствора. Вторая прикормка происходит через 20-30 дней после первой. Удобрения смешиваются в тех же дозах.

Своевременная подвязка

Подвязка растений помогает предотвратить болезни растений. Многие дачники выращивают огурцы и помидоры в расстил. При этом способе растения стелются по земле. Но от такого способа лучше отказаться.

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Споры грибов-патогенов обитают в почве и попадают на листья растений во время поливов и дождей вместе с брызгами воды. Чем ближе листья находятся к земле, чем больше шанс их заражения. Огурцы, например, могут подхватить серую гниль. Она вызывает пятна на листьях и загноения со стороны цветка плода. Если появились первые признаки этой болезни, то нужно оборвать все пораженные листья и плоды. Затем можно прибегнуть к фунгицидам — Ровралю и Байлетону.

Чтобы вовсе избежать заболеваний, нужно подвязывать огурцы и помидоры. Самым простым способом является вбивание колышков по краям грядок. Между палками натягивается проволока, к которой уже с помощью тонких веревок привязываются стебли растений.