Левая организация Dallas Justice NOW в США обратилась к состоятельным белым техасцам с требованием не посылать их детей в престижные университеты, чтобы освободить место для афроамериканцев. Ведущая телеканала Fox News Кэндес Оуэнс заявила, что от мировой славы американских университетов в таком случае ничего не останется.

Инициатива о том, чтобы не пускать богатых белых студентов в престижные вузы, вызвала большой общественный резонанс. Ведущая Кэндес Оуэнс назвала такие предложения по меньшей мере странными. Она обратила внимание, что некоторые темнокожие американцы имеют слишком низкие ожидания от себя. Они почти прямо говорят, что недостаточно умны, раз не смогут поступить в вузы на общих основаниях.

«Но вот что еще интереснее: это хуже, чем предвзятость заниженных ожиданий, это на самом деле предвзятость отсутствия ожиданий. Потому что у нас уже есть „позитивная дискриминация“, мы ее не отменяли», — отметила ведущая.

То есть место в учебном заведении и так с большей вероятностью достанется афроамериканцу с более низкими оценками, чем белому. Это уже есть. А они говорят, что даже этого недостаточно, надо вообще убрать белых студентов Кэндес Оуэнс телеведущая Fox News

Такую политику ведущая назвала нелогичной. Если более умных детей получат менее престижные университеты, то Гарвард и Колумбия могут потерять свой авторитет. В этом нет никакого смысла ни для студентов, ни для самих вузов, уверена Оуэнс.

Кэндес отметила, что такими предложениями активисты только подстрекают расизм. Они сами призывают больше внимания уделять цвету кожи человека, хотя якобы борются за противоположное. Требование уступить места в вузах темнокожим — очередное тому доказательство.

На алтарь BLM

Это не первое странное предложение от сторонников BLM (движение Black Lives Matter — «Жизни черных важны» — прим. ред.). Так в Калифорнии предложили выплачивать репарации всем тем, кто является потомками темнокожих рабов. По мнению сенаторов штата, давние рабские отношения породили большие проблемы в современном обществе. Появилось неравенство, которое не искоренено до сих пор. Значит, людям стоит выплатить за это деньги.

Во время массовых протестов, которые начались после убийства Джорджа Флойда, темнокожие американцы выдвигали и другие требования. Прославилась некая Черная Бабушка, которая от имени протестующих предлагала белым соотечественникам при отсутствии детей завещать свое имущество чернокожим.

Также активистка требовала, чтобы застройщики строили чернокожим новые комплексы, а потом позволяли жить в них бесплатно, чтобы люди пересмотрели свой бюджет и отдавали часть доходов темнокожим, а свободное время посвятили себя тому, чтобы бороться с белым превосходством.